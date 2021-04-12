香港地區委會成員 45%屬建制派 3成區選落敗者獲委

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 未來的選舉委員會將有156個席位是來自港九或新界的分區委員會、防火委員會及撲滅罪行委員會，取代以往由區議員互選產生的117席。明報透過民政事務總署網站公布的18區分區會、滅罪會及防火會委員名單，再透過互聯網查閱3個委員會共2435個委員資料，當中1538人具公開資料可被辨識身分，其中至少697人具民建聯、工聯會、社團聯會、鄉事委員會等建制派團體背景，占總數45.3%。

●兵家必爭 至少45％建制派

政府最快13日公布選舉改制本地立法細節，據香港電台統計，在2019年區議會選舉，600多名落選者之中，有約200人其後獲政府委任為各區的分區、防火及滅罪委員會成員，占當年敗選者總數的3成，還有人同時兼任三個委員會的委員。

香港電台報導，前年在區選落敗，目前身兼三個委員會委員的民建聯成員周潔冰指，三個委員會雖然由政府委任，但成員不少具備專業背景，形容有如以往的委任區議員。另一位「三料委員」、前年在區選敗陣的民建聯葉文斌就指，選委在政治上有特定責任，要保持一國兩制向正確方向進發，現屆區議員有人提出「攬炒」，甚至違法，質疑他們並非愛國愛港，認為不存在區議會與其他委員會比較代表性的問題，而是要有適合人選擔當選委，解決目前紛爭。

在前年區議會選舉得票率超過五成的公民黨沙田區議員黃文萱就指，有關地區委員會成員由政府委任，與政府「同一鼻孔出氣」，批評政府不尊重前年區議會選舉結果，而未來選委會的組成方式排除區議會，反映政府無意考慮民意。