港高小常識書「中華民國」不見了 學者：史觀不再多元

香港高小常識書把國共內戰後「中華民國政府」遷至台灣的描述，改成「中國國民黨」遷至台灣。圖為全港學生中國國情知識大賽11日頒獎，獲獎學生閱讀大賽資料。（新華社）

繼中史教科書刪去鴉片戰爭中清廷負面描述後，有高中中史課本，對有關中日二戰的章節作出修訂，高小常識書去年也提出修訂，把國共內戰後「中華民國政府」遷至台灣 的描述，改成「中國國民黨 」遷至台灣。有學者惋惜香港 不再容納多元的史觀，改為「跟足」內地史觀。

明報報導，內地官媒屢提出香港要清理「毒教材」，目前市面有四套已經送審的小學常識科教科書，出版社不時會於網頁公布教科書更新內容，並以「勘誤表」形式列出，日後重印修訂。

據報導，2019年版的「今日常識新領域（第三版）六年級3 中國的變遷」，在「內外交困的時期」一課交代國共內戰，稱「最後由毛澤東領導的中國共產黨取得勝利，並於1949年10月1日宣布成立中華人民共和國；由蔣介石領導的中華民國政府則遷至台灣」；出版社網站去年10月的勘誤表列明，上述段落尾句將改為「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」；同一課其他頁數仍見類似修訂。

報導稱，熟悉兩岸三地歷史科教科書的東亞國際關係學者林泉忠稱，從修訂可見香港已完全跟隨內地的史觀，要與內地看齊。他解釋，內地史觀中，1949年中華人民共和國成立後，「中華民國政府」便不可稱之為政權，認為隨去年「港區國安法」實施，條例涵蓋多個層面，當中包括教育，可以理解教科書亦會調整。

報導指出，他續稱，過去20年學界時有比較兩岸三地的教科書，內地及台灣教科書分別以共產黨及國民黨史觀編寫，當中以香港教科書最中立，「香港很包容多方面史觀，比較客觀及具第三者的看法」，嘆現時客觀表述即將變成歷史。他說，與香港回歸前相比，香港教科書就台灣的著墨已刪減不少，預計教科書未來或進一步「執正」書中內容，舉例稱內地會稱國民黨「敗走」台灣，甚或隻字不提。

報導說，翻查其他已納入適用書目表的常識科教科書，有出版社把國共內戰內容安排在其他年級的教科書。四年級常識教科書「現代常識4D」描述國共內戰與中華人民共和國成立時，於課文稱「1946年，國民黨和共產黨全面爆發內戰。後來，國民黨退守台灣。1949年10月1日，中華人民共和國成立」。