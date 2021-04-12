港將發消費券 有人想換電器 安老院憂難外出消費

香港示意圖。圖／shutterstock

敲定四家儲值支付工具營辦商協助推行電子消費券計畫，有市民讚使用電子支付，市民及商戶都受惠，已計畫好要用消費券買電子產品，也有長者希望可簡化申請程序；不少商戶亦整裝待發準備迎接更多客人，但也有專做熟客生意的小店認為計畫無助他們吸引新顧客，不打算安裝相關支付工具。

綜合文匯報、大公報報導，市民彭女士認為電子支付非常方便，她對消費券計畫期待已久，冀利用資助為自己更換一部電話，再為家中添置一些新電器，「市民可以受惠又可以繁榮市道，互惠雙贏。」

市民王女士對手機支付不太熟悉，她指對長者而言八達通更為實用，「常去的店舖都可以用八達通支付，希望快點有進一步消息，用法可以越簡單越好，預計應該會多用於超市日常消費。」安老院舍業界指出，全港近6萬名長者住在安老院舍，新冠肺炎疫情 下難以外出消費，但電子消費券有使用期限，恐長者零受惠。

潮州餐廳老闆謝先生指，店內本已支持八達通、支付寶香港 、微信 支付三種支付方式，近期亦更新換氣設備，做足準備迎接更多客人，「希望是次計畫可為餐廳帶來人流與生意，實際操作流程越簡便越好，方便市民也方便店家。」

茶餐廳老闆陳先生也期待消費券計畫，他指現時餐廳主要以現金收付，計畫推行後會考慮添置八達通支付渠道，「八達通是香港使用率最高的支付工具，相信安裝一個已經能夠應付。但希望手續費上可有長期的減免計畫，否則活動結束後難再繼續用。」

亦有商戶表示不會因消費券計畫安裝支付工具，粉麵店老闆楊先生說：「小本經營多靠熟客幫襯，消費券未必會吸引到額外生意，可能還會折損安裝與後續行政費用。」