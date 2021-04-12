23天前打科興 五旬港男工作中猝死

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 一名58歲渠務署承建商員工日前工作期間不適，當晚送院證實死亡，他在去世前23天、即上月16日曾接種科興新冠疫苗 。

香港電台報導，衞生署表示，死者本身有吸菸習慣，他在本月8日在渠務署協調控制中心工作期間突然感到呼吸困難，其後不醒人事，救護員到場時發現他心臟驟停，送院後證實死亡。署方指，該名男子曾於林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，他在中心接受觀察時並無不適紀錄，有關個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係。

另外，一名35歲女子上月中接種復必泰疫苗後出現嚴重敏感反應，衞生署初步診斷為速發嚴重過敏 反應。醫管局發言人回覆查詢時表示，該名女子在上月15日接種疫苗後不適，當時左手臂出疹、氣促及出現嚴重過敏反應，被送往威爾斯親王醫院接受治療，同日由急症室轉往深切治療部，院方按機制同日將個案呈報衞生署。醫管局指，病人兩日後離開深切治療部，已於上月18日早上出院。

香港昨天新增13宗新型肺炎確診個案，當中兩宗與早前本地個案有關，都居住在屯門友愛邨愛暉樓第3座一個32室單位，其餘11宗為輸入個案。另外，有10多宗初步確診。新增的兩宗本地個案居住的樓層，高過早前確診個案。71歲退休男患者上周三發病，有喉嚨痕及發燒，另一名63歲家庭主婦則沒有病徵。11宗輸入個案來自印度、印尼、巴基斯坦，有5宗帶有N501Y變種病毒。衞生防護中心表示，過去14天累計新增123宗個案，25宗屬本地個案，其中10宗源頭不明。