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林鄭月娥3年外訪65次 半年不在港 月薪增至42.34萬港元

香港新聞組／香港11日電
香港特首林鄭月娥(左)10日出席國泰航空2019年度香港傑出運動員選舉頒獎典禮，並頒發香港傑出運動員獎項予李慧詩（右）。(中通社)
香港特首林鄭月娥(左)10日出席國泰航空2019年度香港傑出運動員選舉頒獎典禮，並頒發香港傑出運動員獎項予李慧詩（右）。(中通社)

香港特首選舉將於明年3月舉行，現任特首林鄭月娥民望直直落，媒體審視她3年多來政績，發現林鄭自2017年7月上任至今3年多，外訪次數多達65次，合計離港達202天，即有超過半年時間人不在香港。此外，林鄭去年與市民共度時艱減薪10%，一年過後，月薪重回「4」字頭，按年加薪8.3%至42.34萬元(港元，下同，約5.4萬美元)。

7成訪內地 北京占20次

根據特首辦向立法會財務委員會提交的文件顯示，林鄭上任至今，合計65次外訪當中，有近7成的目的地都是中國內地，到訪最多次的就是北京，連同述職在內就有20次之多。

此外，香港01報導，根據行政長官辦公室向立法會提交文件，披露相關薪酬津貼。特首林鄭月娥2021至22年度的薪金為508.02萬元，非實報實銷酬酢津貼為98.24萬元。以此計算，林鄭平均月薪約42.34萬元，較上年度的39.08萬元增加3.26萬元或8.3%。

其實林鄭2020至21年度原訂薪金521萬元(約67萬美元)，平均月薪為43.4萬元，但由於新冠疫情爆發，為了與市民共度時艱，林鄭宣布減薪10%至468.96萬元，平均月薪39.08萬元。不過，香港疫情仍未過去，經濟及就業情況持續低迷，3月中失業率更升至7.2%，而林鄭就率先追回減薪幅度。

根據香港中文大學香港亞太研究所上月底公布調查3月份特區政府與特首民望，結果顯示，特首林鄭月娥的最新評分為27.2分，雖然較2月份微升0.3分，但仍低於50分合格水平；只有15.1%受訪者滿意政府的表現，較2月份下跌0.6個百分點；60%表示不滿意，微升0.2個百分點。

林鄭月娥日前表示，政府有如「熱廚房」，雖然溫度開始下降，但仍有一定的熱度，當市民看到不願見到的事，有時甚至可能與政府無關，例如疫情，有市民受到很大影響也要發洩，就覺得政府做得不好，因此從政的人不要太介意未能取得民望，否則在香港的環境會很痛苦。

香港 林鄭月娥 疫情

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