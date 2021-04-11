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打第2劑科興 香港73歲翁傳一周兩度中風

香港新聞組／香港11日電
香港市民在伊利沙伯園體育館的疫苗接種中心排隊準備接種疫苗。(美聯社)
香港市民在伊利沙伯園體育館的疫苗接種中心排隊準備接種疫苗。(美聯社)

香港「am730」報導，一名七旬患有高血壓男子，上月29日接種第二劑科興疫苗後，隔天出現急性中風送醫治療，本月6日再度中風，目前仍留院觀察。另外，昨日2000人預約打科興疫苗，是推展接種計畫以來新低，同日預約打BioNTech（輝瑞，港譯復必泰）者多2.85倍。

香港「am730」、明報報導，73歲翁上月底打第二針科興新冠疫苗，翌日中午右邊身體無力，入院後診斷為缺血性中風，經救護車送往天水圍醫院急症室，經初步治理後轉送屯門醫院留醫，檢查證實病人出現缺血性中風，醫管局同日向衛生署呈報，署方至昨日經傳媒查詢才確認事件。據悉，該男子本月6日再度中風，目前仍留院觀察。

衛生署表示，按機制把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係，而疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

另據香港文匯報報導，昨日共有9人接種新型冠狀病毒疫苗後送院，全部都是接種復必泰疫苗後不適。其中一名64歲女子，在龍琛路體育館接種第二劑疫苗後，胸口痛及暈眩。另一名61歲男子在養和東區醫療中心接種第一劑疫苗後出現高血壓。兩人情況穩定，未有遵從醫生勸告自行出院。

截至目前，香港15宗接種疫苗後死亡個案中，13人接種科興疫苗，2人接種復必泰疫苗。

疫苗 中風 香港

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