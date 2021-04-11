疑垂直橫向傳播 愛暉樓添兩人中招

香港10日新增5宗新冠確診個案，3宗屬輸入，其餘2宗本地感染，都是住在屯門友愛邨愛暉樓第3座的09室，累計已有3名同一座向單位的住戶確診。同座也有錄得兩宗初步確診個案。圖為香港屯門友愛邨愛暉樓居民撤離。(中通社）

屯門友愛邨愛暉樓第三座新冠肺炎疫情 擴大，昨日除了兩名住戶確診外，再多兩人初步確診，該幢大廈累計已有5個單位共6宗確診及初確個案，疑是病毒垂直橫向傳播，喉管是禍源。

文匯報報導，愛暉樓疫情更有由09室單位蔓延至31、32室單位之勢，昨日新增的初確患者正住在25樓32室單位。衞生防護中心調查發現09與10室，31與32室均分別共用污水喉管，故宣布除前晚撤離09室住戶外，昨日再將該三個坐向單位的住客撤離送檢，涉及約210名居民，是疫情至今首次同一大樓兩日內兩度採取撤離行動。

中心調查發現，09、10室，以及31與32室均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後決定進一步向所有樓層（即2至26樓）10、31及32室單位沒有病徵住戶發出檢疫令，安排入住檢疫中心，出現病徵的住戶則會被送院治療，即全幢有四個坐向的單位也要撤離。

報導指出，香港昨日新增5宗新冠確診個案，有3宗為分別來自菲律賓、巴基斯坦和印度的輸入病例，其中2人感染N501Y變種病毒 。餘下2宗本地個案，為居於愛暉樓第三座2209室的66歲男子和2109室的6歲男童。

明報報導，呼吸系統科專科醫生梁子超認為不能排除31及32室出現垂直傳播，又估計大廈仍有潛伏個案，籲其他居民隔5至7日再檢測 ，未來兩周減聚會。