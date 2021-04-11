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前運房局長張炳良︰港式民主已易軌 發展需要立足中國

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港運輸及房屋局前局長、現香港教育大學公共行政研究講座教授張炳良表示，去年中央通過《港區國安法》、今年3月整頓特區政制，以確保「全面管治權」及「愛國者治港」，既針對過去兩年紛亂、突出「國家安全」主旋律，也全面調整「一國兩制」的具體操作，進入「二次過渡」的新時期。

香港01報導，張炳良認為，在中央下重藥下，政治生態必出現變化，香港能否亂後大治，還是政治重構反做成更複雜的利益和權力競逐、深層矛盾沒完沒了，尚未可知，但肯定的是，港式民主經已易軌，過去各方面的努力不少白費，認為無論泛民或建制黨派，皆要深思何去何從，公民社會也須反思定位，如何發揮作用。

據報導，張炳良在港台節目「香港家書」中說，2019年的香港走了樣，變成一個但求政治正確、撕裂分化、競相民粹、可以用正義去合理化暴力和破壞、失去兼容的城市，「事變因素甚多，政府也責無旁貸」。

他表示，「一國兩制」受到前所未見的考驗，政治、經濟和社會民生格局多重受困，而「一國兩制」存在必然張力，再加上兩地逐步融合帶來的陣痛，於是滋長民怨、和近年在新世代中蔓延的分離意識。

在2019年反修例風波，張炳良說，一些抗爭者以為在用盡一切手段爭取民主自由而已，但是從中央看，是出現一場妄顧法紀、衝擊政權、挑戰國家的動亂，也就是極端抗爭搞手時刻掛在咀邊的「攬炒」。再者，近年美國中國為敵，鋭意「圍中遏華」，攬炒派把注押在美國，使香港陷入國際地緣政治角力的旋渦之中，先蒙其害，國際形象盡受破壞「如此突變，令人無限唏噓」。

張炳良說，究竟這個過程會衍生怎樣的「港人治港」，得由下一階段的歷史去說明，他形容香港已經無法回頭，往後的發展需要立足中國，呼籲年輕人不要消沉或虛妄，強調要國際社會不忘記香港，「靠的不是香港的淪落，而是靠香港重新站起來」。

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