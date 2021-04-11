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港立法會主席梁君彥：若覺爭提名屈辱 應考慮不要參選

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

涉及修改香港選舉制度的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》將於14日提交立法會首讀。立法會主席梁君彥昨日表示，在草案完成首讀後，立法會早前就完善選舉制度設立的小組委員會將轉為法案委員會。他強調，未來立法會仍會有不同光譜的人士，並直言如有人覺得爭取數票提名是屈辱的話，就應考慮不要參選。

文匯報報導，梁君彥昨日接受電台訪問時表示，中央今次完善香港的選舉制度，就是因為看到香港的民主已經出軌，等於將火車拉回軌道，如果火車出了軌，只會車毀人亡，永遠達不到目標。

報導指出，對有人聲稱是次完善選舉制度是「削弱議會民意代表性」，是所謂的「民主倒退」，梁君彥回應道，第五屆立法會起已開始出現亂象，至第六屆情況更甚，「鐘擺去到最盡，任何嘢都要返番嚟中間。」

他強調，非愛國愛港者不能入閘，相信是世界標準，是次完善選舉制度並非要排擠任何人，只是要求參選者愛國愛港，而只要有心參選立法會，要在選委會五個界別各取至少兩票提名，並非十分困難的要求，相信日後一定有不同光譜人士進入立法會。

報導稱，梁君彥直言，身為議員需要面對不同聲音，包括公眾批評和謾罵，如有人覺得爭取數票提名是屈辱的話，應考慮不要參選。

被問到如何評價目前建制派的議政質素，梁君彥表示，建制派非常努力，只是由於過去泛民拉布、搞破壞，有些建制派希望減少發言，盡快通過法例，以致市民未必了解他們的言行。事實上，建制派與政府開會時同樣火花四射，並「非橡皮圖章」。

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