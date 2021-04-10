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香港富豪大增 但經濟大滑坡「5個港人1個窮」

香港特派員 李春
港府去年12月底公布，香港2019年的貧窮人口達到149萬，比前一年增加了約9萬人，是11年以來最高。(中通社資料照片)
港府去年12月底公布，香港2019年的貧窮人口達到149萬，比前一年增加了約9萬人，是11年以來最高。(中通社資料照片)

香港周末話題，是有銀行發表報告說富豪大增。這富豪增加出自香港經濟持續惡化，香港疫情一沉不起，所以很多人在問，這千萬富豪不是應該減少嗎？怎麼會增加呢？

花旗銀行年年都發表「香港千萬富翁調查報告」，最新報告是去年11月至今年初的研究，推算出全香港有51萬5000名千萬富翁，較去年九月公布增加2.2%，即每12名香港人就有一人擁有千萬港元或以上淨資產。

這份最新報告香港千萬富豪的基本狀況，其主要數據特點有三：一是年齡偏大，平均年齡是60歲；二是不用上班的偏多，其中近六成為非在職人士；三從性別看，男女比率算是平均，男占54%、女占46%。但女性富豪中，一成六是單身，而單身千萬富豪占總數的一成，這樣看女性富豪獨身的多。

看完千萬富豪的分類特點，再看一整體特點，是香港的千萬富豪數字比去年增加，是歷史新高，但這些富豪擁有的財富反而下降，這批千萬富翁的淨資產值中位數為1550萬港元，比去年的淨資產中位數1700萬港元，有明顯的下降。

目前沒有一位專家學者出來說，香港千萬富豪為何能達歷史新高。那就反著來看，香港的窮人是增加了還是減少了？香港政府去年12月底公布，香港2019年的貧窮人口達到149萬，比前一年增加了約9萬人，貧窮率是21.4%，即大約五個香港人中，便有一人貧窮，是11年以來最高。

香港政府的調查是前年的事，現在的事一時半會還沒人能知道，但有另一角度，可以看到香港經濟大滑坡，香港疫情困擾香港人，有一個不斷更新的數據可以體現，那就是失業率，因為好多香港人都是手停口停，沒了工作就跌落貧困線。

3月中港府數據顯示，香港失業狀況進一步惡化，最新失業率升至2004年以來的新高，失業人數升破26萬人。當時港府指疫情未受控，要盼疫苗接種紓緩失業壓力，現在看來，疫苗沒能幫上忙。

香港 疫情 疫苗

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