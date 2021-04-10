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港警查內會風波 加媒：郭榮鏗擬回復加國公民身分

香港新聞組／香港10日電
又有泛民人士離港，曾被香港中聯辦點名批評的香港公民黨前立法會議員郭榮鏗（圖）已經離港並身處加拿大。圖為2017年8月間所攝畫面。(中央社)
又有泛民人士離港，曾被香港中聯辦點名批評的香港公民黨前立法會議員郭榮鏗（圖）已經離港並身處加拿大。圖為2017年8月間所攝畫面。(中央社)

前立法會議員郭榮鏗接受加拿大環球郵報訪問，指正尋求取回加拿大公民身分。郭榮鏗於2012年參與立法會選舉時，放棄加拿大護照。流亡澳洲1個月的前立法會議員許智峯則表示，工作上有了新的調整及安排，巧合遇上當地中國領事館開幕，做了首次公開的示威活動。

港府發言人昨發出嚴正聲明，反對任何國家、地區、組織或個人以任何方式包庇罪犯，並表示強烈不滿，強調任何法治社會都應無法接受有人可凌駕法律，或有特權可以犯法而不用面對法律後果。

Now新聞台引述加媒報導指出，郭榮鏗正尋求加拿大當局協助取回公民身分，及期望和家人在當地展開新生活。他表示，很感恩可回到出生地，形容加拿大重視人權、民主及法治等必須珍惜的價值，但擔心成為中國政府報復目標，不會透露身處地點及到加拿大的途徑。另據明報報導，香港警方正就2019年立法會內會選主席風波調查郭榮鏗，有建制派議員近日獲邀錄口供，方向包括公職人員行為失當等，而警方將諮詢律政司後，再決定以哪條罪名跟進。

飛抵澳洲一個月的許智峯，趁澳洲中國領事館日前開幕，到場做了首次公開示威。(取材自...
飛抵澳洲一個月的許智峯，趁澳洲中國領事館日前開幕，到場做了首次公開示威。(取材自推特)

許智峯流亡澳洲：續為港打拚

此外，流亡澳洲的許智峯昨天在臉書交代近況，「來到澳洲阿德萊德首個月，工作上有了新的調整及安排：巧合遇上當地中國領事館開幕，做了首次公開的示威活動；已經與澳洲的國會議員展開了面對面的會議，亦已安排本月飛往墨爾本，出席當地公共廣播電台ABC的專訪及時政節目，也開始與不同的香港人組織聯絡，商討未來合作，為香港打拚」。他說，在澳洲偶遇的香港人，傾談幾句後就雙眼通紅，有些更尷尬地哭了出來。「香港人這兩年實在付出太多，亦失去太多。」

去年中香港實施港區維護國安法後，一些知名泛民人士紛紛移居海外，包括眾志前主席羅冠聰、民主黨前立法會議員許智峯和青年新政的梁頌恆等。

澳洲 香港 加拿大

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