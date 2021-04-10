香港屋邨再爆垂直傳播 上下3層3染疫 共用通氣喉

香港屯門友愛邨愛暉樓第三座累計增至四人確診新冠肺炎，其中三人分別來自09單位21至23樓。（中通社）

香港疫情 稍為緩和，即再有屋邨爆疫，衞生防護中心公布昨日有10宗初步確診個案，其中兩人均居於屯門友愛邨愛暉樓09室上下層單位，連同屋邨日前出現的兩宗個案，暫已有四人染疫，其中三人均居於大廈的09室。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日傍晚到場視察後指出，調查發現愛暉樓出現垂直傳播情況，更出現疑似橫向傳播。為防止播疫，他指所有09室單位居民昨晚須撤離，而衞生署亦向住戶發出檢疫令，安排入住檢疫中心。

文匯報報導，香港昨日新增14宗新冠病毒確診個案，12宗屬輸入病例，在兩宗本地個案中，一宗為於元朗泰衡街萬寧工作的42歲女患者，另一本地個案則為一名1歲女童，是早前確診人士的家人，在送入檢疫中心後7日發病，最後確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡報會上表示，愛暉樓兩名初確患者，包括一名66歲男子和一名6歲的小學生。該兩名初確患者分別居於22樓及21樓的09室單位，樓上23樓09室日前一名70歲視力不良婦人已確診，而22樓31室亦有一名71歲婦人染疫。張竹君表示，23樓09室的七旬婦人平日雖足不出戶，有家人及朋友定期探望外，追查發現另有一名親友3月27日曾帶其到愛定商場剪髮，並到明藝街的妙法齋用膳，該親友也須檢疫，妙法齋則要停業清潔和員工須進行檢測 。不過，由於愛暉樓上下三層的09室單位也有確診病例，相信七旬婦人在大廈染疫的可能性較高。

袁國勇昨日傍晚則聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等到愛暉樓視察，他在視察後指出，大廈出現垂直傳播情況，病毒向下傳播機會很大，相信最高層的23樓09室七旬患者最先發病，令樓下22樓09室及21樓09室單位患者受感染，另22樓09室亦疑出現橫向傳播，令22樓31室的71歲婦人早前確診。

香港屯門友愛邨愛暉樓第三座累計增至四人確診新冠肺炎，其中3人分別來自09單位21至23樓。身穿防護裝備的工作人員9日拉起警戒線。（中通社）

他又指出，3個單位共用同一室內糞渠，22樓09室及21樓09室的通氣喉曾被切割，21樓09室最近雖將喉管接駁好，但戶主表示仍有臭味，故有理由相信病毒經喉管傳播。另外，22樓09室在廚房安裝兩抽氣扇，廚房及廁所中間的牆壁則鑿了一個洞，當廚房開抽氣扇就會形成強烈負壓，只要喉管有輕微罅隙，也可能會將渠內的病毒抽出，令屋內的人受感染。