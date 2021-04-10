我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

擔心副作用 港府年內不允AZ疫苗供應港

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

鑑於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（即AZ疫苗）出現副作用，香港當局決定年內不會要求相關疫苗供港。當局自2月底起為港人接種科興和復必泰（BioNTech，輝瑞）疫苗，AZ疫苗原計畫於今年下半年供港。

文匯報報導，食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，由於香港現時已採購1500萬劑疫苗，已經足夠全港市民接種，故阿斯利康疫苗毋須於今年供港，以免造成浪費。她並透露，港府會向各疫苗供應商探討能否提供對變異病毒株保護力更強的疫苗，以配合政府下一輪接種計畫。

報導引述阿斯特捷利康表示，了解到香港目前有足夠的疫苗供應，應盡量減少疫苗的浪費，會一直與香港特區政府就供貨事宜緊密溝通，希望雙方能盡快達成共識。至於可否取消與阿斯利康的預先採購協議、須否「撻訂」以及有否涉及公帑等問題，陳肇始表示，政府目前仍在與藥廠商討細節，又表示由於簽了預先採購協議，不能提供更多資料。

第二劑科興 逾1.7萬人未按時打

此外，港府自2月26日起正式推行科興疫苗接種計畫，所有打針的市民按建議應相隔28天便接種第二劑疫苗。惟翻查每日打針數據，自當日計起首13天接種第一劑疫苗者，多達逾1.7萬人並無按時在28天後打第二針，比率約14.3%。有研究指出，在接種了第一劑和第二劑疫苗之間，疫苗的保護率只得3%。有專家呼籲市民應按時打針，否則每遲一天便愈危險。

據衞生防護中心資料顯示，專家委員會由上月22日至本月4日間，收到564宗與接種相關的異常事件報告，其中311宗與住院治療相關，6宗屬死亡個案，其中3人在接種疫苗14天後死亡，專家委員會認為所有個案均與疫苗接種無因果關係。

疫苗 香港 英國

上一則

西安殯儀館3D打印遺容 讓逝者「有面子」美美地離開

下一則

香港屋邨再爆垂直傳播 上下3層3染疫 共用通氣喉

延伸閱讀

舊金山開放16歲以上接種疫苗 不用預約

舊金山開放16歲以上接種疫苗 不用預約
第3州 喬州繼北卡和科州之後 也關閉嬌生接種站

第3州 喬州繼北卡和科州之後 也關閉嬌生接種站
12-15歲青少年接種疫苗 輝瑞申請緊急授權

12-15歲青少年接種疫苗 輝瑞申請緊急授權
全美近2成民眾打完新冠疫苗 群體免疫還有一大步

全美近2成民眾打完新冠疫苗 群體免疫還有一大步

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
山西小伙張崑瑋的徵友帖，意外在網上炸了鍋。（取材自觀察者網）

網上徵女友被「貌」犯 山西小伙起底…竟是清華大佬

2021-04-03 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定