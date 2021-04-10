擔心副作用 港府年內不允AZ疫苗供應港

香港示意圖。圖／shutterstock

鑑於英國 阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗 （即AZ疫苗）出現副作用，香港 當局決定年內不會要求相關疫苗供港。當局自2月底起為港人接種科興和復必泰（BioNTech，輝瑞）疫苗，AZ疫苗原計畫於今年下半年供港。

文匯報報導，食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，由於香港現時已採購1500萬劑疫苗，已經足夠全港市民接種，故阿斯利康疫苗毋須於今年供港，以免造成浪費。她並透露，港府會向各疫苗供應商探討能否提供對變異病毒株保護力更強的疫苗，以配合政府下一輪接種計畫。

報導引述阿斯特捷利康表示，了解到香港目前有足夠的疫苗供應，應盡量減少疫苗的浪費，會一直與香港特區政府就供貨事宜緊密溝通，希望雙方能盡快達成共識。至於可否取消與阿斯利康的預先採購協議、須否「撻訂」以及有否涉及公帑等問題，陳肇始表示，政府目前仍在與藥廠商討細節，又表示由於簽了預先採購協議，不能提供更多資料。

第二劑科興 逾1.7萬人未按時打

此外，港府自2月26日起正式推行科興疫苗接種計畫，所有打針的市民按建議應相隔28天便接種第二劑疫苗。惟翻查每日打針數據，自當日計起首13天接種第一劑疫苗者，多達逾1.7萬人並無按時在28天後打第二針，比率約14.3%。有研究指出，在接種了第一劑和第二劑疫苗之間，疫苗的保護率只得3%。有專家呼籲市民應按時打針，否則每遲一天便愈危險。

據衞生防護中心資料顯示，專家委員會由上月22日至本月4日間，收到564宗與接種相關的異常事件報告，其中311宗與住院治療相關，6宗屬死亡個案，其中3人在接種疫苗14天後死亡，專家委員會認為所有個案均與疫苗接種無因果關係。