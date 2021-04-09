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港府研推「來港易」 擬讓內地客免檢疫

香港新聞組／香港9日電
香港正籌備將「回港易計畫」擴展至廣東以外地區，同時令部分內地人「來港易」。（中新社資料照片）
香港正籌備將「回港易計畫」擴展至廣東以外地區，同時令部分內地人「來港易」。（中新社資料照片）

香港行政長官林鄭月娥表示，正與內地當局商討，有序開放讓兩地人民豁免檢疫往來，正籌備將「回港易計畫」擴展至廣東以外地區，同時令部分內地人「來港易」，認為內地其他地區同樣是低風險，沒理由有不同對待。

明報報導，旅遊業界預料「來港易」旅客只免來港檢疫，回內地仍要隔離，對業界無幫助。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，香港有14日本地源頭不明個案「清零」才有機會恢復更多兩地往來，又指若日後擴展「回港易」，應選擇無本地確診的省市。

據報導，「回港易」計畫容許在廣東省的港人獲病毒陰性證明後，回港時可免14天檢疫。衛生署稱由去年11月至前日，經「回港易」返港的香港居民逾11.7萬人。

報導說，林鄭月娥昨稱，已親自跟中央說過在什麼情形下讓港人不需14日檢疫回內地；亦親自跟廣東省領導說過，探索在什麼情况下可有序地恢復兩地人民不需檢疫14日往來；亦已重新啟動與新加坡商討「旅遊氣泡」。她又說正籌備將「回港易」擴展至廣東以外，同時部分內地人如拿到配額，亦可經「來港易」來港，她解釋來自同一低風險地區沒理由有差別對待，有決定後會盡快公布。

據報導，政府消息表示，「來港易」的要求類似「回港易」，即須檢測，而推出時間、所涉地區等尚待落實。消息又稱，「來港易」只是港方單向免檢疫，尚待內地願通關才討論健康碼雙向免檢疫。

此外，兩班接載滯英港人的國泰指定航班昨日開放預訂，預訂網站下午4時開售即「死機」，且一張指定航班的經濟艙票價索價最少909元英鎊（約1267美元），兩班航班約提供600個機位，開賣兩個多小時後售罄，國泰航空就昨午網站系統繁忙而未能登入深表抱歉。

香港 林鄭月娥 新加坡

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