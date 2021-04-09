12港人1個富 港千萬富翁逆勢成長 51.5萬人創新高

儘管香港歷經「反送中」運動和新冠疫情衝擊，一項調查指出，香港千萬富翁人數並未減少，反而創下新高。(本報資料照片)

花旗公布香港 千萬富翁調查報告顯示，2020年底全港擁有千萬港元（下同，約129萬美元）或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人，創花旗千萬富翁調查歷年新高，較去年初同類調查增長2%，

綜合香港電台、香港經濟日報報導，花旗銀行調查4000名年齡在21至79歲的香港居民，以去年11月至今年1月的數據推算。調查指出，千萬富翁人數占全港相關年齡人口8.7% ，相當於每12名港人中，就有一位是千萬富翁，是相關報告發表以來的新高。

但調查發現，本地千萬富翁的淨資產值中位數是1550萬元，低於上次調查的1700萬元。

據報導，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指出，花旗預期未來12個月恆生指數的上升目標為3萬2000點，加上今年經濟成長目標高於去年，在這種情況下，相信年內香港千萬富翁人數將會進一步增加。

疫情下，香港千萬富翁人數不跌反升，主要由於各國推出刺激經濟措施及投資 市場暢旺，65%千萬富翁指流動資產增加主要來源為投資回報，其中從股票 市場獲利占95%。

調查報告顯示，千萬富翁淨資產總值分布中，71%分布於物業，現金及存款比例由10%升至15%，餘下為股票及其他投資產品。雖然千萬富翁對今年經濟展望及部署普遍持樂觀態度，但投資組合中（除物業外）持現金存款的比例升至54%。

另據香港01報導，富比世富豪榜上最年輕的香港富豪有兩人，他們均是29歲。一人是帝國集團已故創辦人郭炳湘兒子郭基浩，身家24億美元（約490億港元）；另一人是擁有87億美元身家（677億港元）的Sam Bankman-Fried。

Sam Bankman-Fried生於美國三藩市，大學畢業於麻省理工學院物理系，曾在華爾街Jane Street Capital任職國際ETF交易員，其後創辦量化交易公司Alameda Research。2018年底移居香港並於2019年開設加密衍生品交易所FTX，他靠投資加密貨幣首次躋身福布斯富豪榜，成為香港最年輕富豪之一。