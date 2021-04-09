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「打氣」不佳 香港一個多月來僅7.5％接種疫苗

香港新聞組／香港9日電
香港特首林鄭月娥承認新冠疫苗接種率不理想。圖為香港市民排隊接種疫苗。（中新社資料照片）
香港特首林鄭月娥承認新冠疫苗接種率不理想。圖為香港市民排隊接種疫苗。（中新社資料照片）

香港特首林鄭月娥昨天在立法會答詢時表示，新冠疫苗接種已超過一個月，截至7日晚已有51萬人接種第一劑疫苗，接種率為7.5％，她承認新冠疫苗接種率不理想。

林鄭月娥認為港府已就疫苗接種提供具體誘因和配套，但市民反應並不理想。政府已提出個別行業從業員接種疫苗後，可以豁免定期檢測要求，不過這些具體誘因至今未能發揮效能。

明報報導，工聯會九龍東團隊上月30日以街訪調查逾700人，39%人表示不會接種疫苗，當中37%因擔心副作用，28%本身有長期病。另分別七成及六成市民認為，打針後可免檢疫往內地、澳門，以及放寬到醫院、院舍探訪能增接種誘因。

報導說，立法會議員田北辰指市民關注疫苗認受問題，會否接種某疫苗後去不了某地方，籲港府與其他國家或地區包括內地談疫苗通行時，爭取認受香港使用的兩款疫苗，相信有助推高接種率。

據報導，林鄭月娥指出，會爭取合法、認可和安全有效的疫苗不應被排斥和歧視，強調世衛已提出不要搞疫苗政治化和民族主義化，相信國產疫苗稍後會獲世衛認同，如果世衛未來可多認可幾款新冠疫苗，香港的工作會容易很多。

另據香港01報導，政府自2月26日起正式推行科興疫苗接種計劃，所有打針的市民按建議應相隔28天便接種第二劑疫苗，但整理數據後發現，自2月26日計起的13天內，共有超過1.7萬人無按時在28天後打第二針。

雖然市民可以在28天後的日子繼續接種疫苗，但智利一項最新研究發現，若只接種一劑科興疫苗，其保護率只得3%，意味市民倘延遲接種第二針，第一針提供到的保護力極低。

據報導，有香港專家認為數據有參考價值，直言如保護率只得3%，如同無打針一樣，極易受到感染，呼籲市民應按時打針，否則每遲一天就愈危險。專家更指出，如保護率較低將有利變種病毒誕生及傳播，後果嚴重。

疫苗 香港 世衛

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