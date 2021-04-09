英砸6000萬美元 助持BNO港人移居 500萬人受惠

去年申領英國BNO護照的港人飆升。（路透）

英國 政府8日表示，將撥款4300萬英鎊（約6000萬美元），協助持英國海外國民（BNO）護照的香港 民眾在英國求職、就學及租屋等事宜，讓他們有機會留在英國生活。

英國於今年1月底實施英國海外國民護照新制，符合資格的香港民眾可申請簽證赴英居住和工作，效期最長達五年，之後還可申請定居並成為公民，目前已有近2萬7000人申請。

這項新制可能讓超過500萬人受惠，包括持有BNO護照的290萬人及230萬名親屬。英國政府估計，五年內可能有25萬8000至32萬2000人申請。

「克尼華人社會服務中心」經理林懷燿指出，他估計已有近7000名港人入境英國，其中許多人暫住在飯店或民宿，同時尋覓租屋。他說：「我們相信，一旦封城措施放寬後，人數勢將增加。」

若以BNO護照赴英港人持續增加，可能超出英國內政部原先預估的首年15萬4000人之規模。

英國政府亦將設立12處虛擬辦公室，協助來英港人求職、就學及租屋。BNO護照身分無法申請英國各項社福津貼，英國政府稱，或可提供申請社會住宅及其他符合資格的補助。

英國房屋社區及地方政府事務大臣詹里克說：「如果他們掙扎痛苦，我們會伸出援手。」他指出，許多香港民眾具教育、醫療或工程專業，相信他們可對英國社會作出貢獻。

中國 去年6月通過「港區國安法」後，開始大舉逮捕民主運動人士及參加示威民眾。

香港立法會前議員羅冠聰去年7月逃往英國，他7日推文表示，已獲得英國政府提供政治庇護。

中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上批評英國「公然為『港獨』分子站台，為通緝犯提供所謂庇護」。北京當局早前亦表示，不會承認香港人的BNO護照。

此外，根據香港官方文件，2019年「反送中」運動迄今有1萬242人被捕，當中2521人已經或正在進行司法程序，其中720人被控暴動罪，其他控罪有非法集結、縱火、「侮辱國旗」等。

律政司指出，涉及司法程序的2521人中，有883人須承擔法律後果，包括614人被定罪、261人簽保守行為（承諾在一段時間內不再犯法，以換取不留犯案紀錄）等。，至今有50人獲撤銷控罪、186人獲判無罪釋放。