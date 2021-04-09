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香港選舉制度修訂草案 立法會14日首讀

記者林汪靜／香港9日電
林鄭月娥表示，預計關於完善香港選舉制度的修訂草案14日可在香港立法會首讀，屆時香港立法會將加開會議。（中新社資料照片）
林鄭月娥表示，預計關於完善香港選舉制度的修訂草案14日可在香港立法會首讀，屆時香港立法會將加開會議。（中新社資料照片）

香港特首林鄭月娥昨日在出席立法會行政長官答問會時表示，預計關於完善香港選舉制度的修訂草案14日可在香港立法會首讀，屆時香港立法會將加開會議。

林鄭月娥說，香港政府擬於14日向立法會繳交條例草案，由於審議該條例草案的時間緊迫，立法會主席梁君彥已依照「議事規則」，決定於14日下午12時30分在立法會綜合大樓會議廳召開立法會會議，以處理該條例草案的首讀及二讀。梁君彥表示，此次會議不會處理其他事項。

香港電台報導，林鄭月娥指出，相關條例草案名為「2021年完善選舉制度綜合修訂條例草案」，草案涵蓋修訂「行政長官選舉條例」、「立法會條例」等五條主體法例及相關附屬法例，也會更改立法會換屆選舉日期等。

林鄭月娥還指出，香港政府也會採取措施依法規管操縱、破壞選舉的行為。等修例通過後，籌備未來一年三場選舉的工作便會緊接展開。

林鄭月娥說，她感謝絕大部分的立法會議員及兩百萬名的香港民眾在網路上表示支持完善香港選舉制度，她強調，「完善選舉制度將有助撥亂反正。」

她表示，由於香港選舉制度出現漏洞，「過去立法會和區議會出現極大亂象，成為『反中央、反政府』，甚至成為勾結外國勢力的平台。」7日晚間，她和各司局長已進行五場香港政府內部宣講會，68場面向社會的解說會，派發超過十萬本小冊子，她認為有助於立法會審議條例草案。

香港 林鄭月娥

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