港831集結案／黎智英、李卓人、楊森認罪不認錯

香港壹傳媒集團創辦人黎智英(右)等三人涉及的一起非法集結案7日開審,但三人出乎意料地突然認罪。圖為黎智英2月9日還押監所。(取材自立場新聞)

香港 壹傳媒創辦人黎智英 、民主黨 前主席楊森以及支聯會主席李卓人,被控前年8月31日明知而參與未經批准集結的案件在區域法院審理。三人逐一承認控罪,李卓人表示「我認罪但我沒做錯,歷史將判我們無罪」。區院法官將案押後至16日判刑,楊森和李卓人繼續保釋;黎智英則因他案繼續還押。

商業電台報導,黎智英、工黨副主席李卓人及民主黨前主席楊森因為前年8月31日在港島參加「反送中」運動遊行,被當局起訴「明知而參與未經批准集結」,案件昨早在區域法院開審。

這起案件原先預計審訊多天,但三人突然在庭上承認控罪。

據報導,除了此案外,黎智英及李卓人也捲入其他案件,包括前年8月18日的另一起非法集結案;這起案件一周前審結,黎智英和李卓人等七人被判罪成,預計本月中判刑。

明報報導,黎智英、李卓人及楊森昨日在案件開審前承認同一項「明知而參與未經批准集結罪」;其中李卓人在認罪時說:「I plead guilty, but I've done no wrong. The history will absolve us.(我認罪,但我沒做錯,歷史會判我們無罪)」楊森讀出撰寫的求情信稱:「我認罪但不認錯,也不會求情,亦不作上訴」,並引用神話人物西西弗斯的遭遇,稱自己會鍥而不捨地以「和理非」方式爭取民主。

區院法官胡雅文聽取三人求情後,將案押後至下周五(16日)判刑,批准楊森和李卓人繼續保釋,其間楊須交出旅行證件;黎智英則因在另一案件涉嫌違反《香港國安法》被還押。

在8.18案被裁罪成的何俊仁、吳靄儀及何秀蘭亦有到庭旁聽。李卓人在庭外說,由於自己另涉的「818泛民流水式集會案」已申請上訴,故在本案決定選擇以「公民抗命」方式認罪。

前年8月31日祈禱大遊行案被告楊森(左)及李卓人(右)以公民抗命為由,先後在庭上表示「認罪但不認錯」,同獲准保釋候判。(美聯社)

黎智英由資深大律師蔡維邦代為求情稱,黎對香港經濟及傳媒業貢獻良多,並引用2014年佔中案,指兩案雖同涉阻塞交通,但本案案情輕微很多,而黎非帶領者,犯案時間短,不涉暴力或金錢利益,望以罰款處理。