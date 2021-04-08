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港831集結案／黎智英、李卓人、楊森認罪不認錯

香港新聞組／香港8日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英（右）等三人涉及的一起非法集結案7日開審，但三人出乎意料地突然認罪。圖為黎智英2月9日還押監所。（取材自立場新聞）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英（右）等三人涉及的一起非法集結案7日開審，但三人出乎意料地突然認罪。圖為黎智英2月9日還押監所。（取材自立場新聞）

香港壹傳媒創辦人黎智英民主黨前主席楊森以及支聯會主席李卓人，被控前年8月31日明知而參與未經批准集結的案件在區域法院審理。三人逐一承認控罪，李卓人表示「我認罪但我沒做錯，歷史將判我們無罪」。區院法官將案押後至16日判刑，楊森和李卓人繼續保釋；黎智英則因他案繼續還押。

商業電台報導，黎智英、工黨副主席李卓人及民主黨前主席楊森因為前年8月31日在港島參加「反送中」運動遊行，被當局起訴「明知而參與未經批准集結」，案件昨早在區域法院開審。

這起案件原先預計審訊多天，但三人突然在庭上承認控罪。

據報導，除了此案外，黎智英及李卓人也捲入其他案件，包括前年8月18日的另一起非法集結案；這起案件一周前審結，黎智英和李卓人等七人被判罪成，預計本月中判刑。

明報報導，黎智英、李卓人及楊森昨日在案件開審前承認同一項「明知而參與未經批准集結罪」；其中李卓人在認罪時說：「I plead guilty, but I've done no wrong. The history will absolve us.（我認罪，但我沒做錯，歷史會判我們無罪）」楊森讀出撰寫的求情信稱：「我認罪但不認錯，也不會求情，亦不作上訴」，並引用神話人物西西弗斯的遭遇，稱自己會鍥而不捨地以「和理非」方式爭取民主。

區院法官胡雅文聽取三人求情後，將案押後至下周五（16日）判刑，批准楊森和李卓人繼續保釋，其間楊須交出旅行證件；黎智英則因在另一案件涉嫌違反《香港國安法》被還押。

在8．18案被裁罪成的何俊仁、吳靄儀及何秀蘭亦有到庭旁聽。李卓人在庭外說，由於自己另涉的「818泛民流水式集會案」已申請上訴，故在本案決定選擇以「公民抗命」方式認罪。

前年8月31日祈禱大遊行案被告楊森（左）及李卓人（右）以公民抗命為由，先後在庭上...
前年8月31日祈禱大遊行案被告楊森（左）及李卓人（右）以公民抗命為由，先後在庭上表示「認罪但不認錯」，同獲准保釋候判。(美聯社)

黎智英由資深大律師蔡維邦代為求情稱，黎對香港經濟及傳媒業貢獻良多，並引用2014年佔中案，指兩案雖同涉阻塞交通，但本案案情輕微很多，而黎非帶領者，犯案時間短，不涉暴力或金錢利益，望以罰款處理。

黎智英 香港 民主黨

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