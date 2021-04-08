我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

前香港眾志主席羅冠聰遭通緝流亡英 自爆已獲政治庇護

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰在社交平台透露，經過四個月申請，英國內政部已承認其難民，批出政治庇護，可在規定時間內逗留英國。他指希望自己的個案使英國內政部等相關部門，更了解香港複雜的政治局勢，並盡量給予申請庇護的港人一定酌情權，「在不損害難民申請的門檻準則時，確保受逼害的抗爭者能夠逗留在安全的地方。」

立場新聞報導，羅冠聰7日晚在facebook表示，收到英國內政部通知：「根據1951日內瓦公約下對於難民地位的定義，你已被視為難民以及按照移民法下獲批庇護。你獲得於規定時間內逗留英國的許可。」他指自己提出申請四個月，多次與難民審批機關的會面、會談，「基於我面對過的政治案件、中共在國安法下的通緝，諸多證據顯示我是因政治迫害而被迫離開家園，且在可見將來無法回國。」

據報導，羅冠聰承認，自己的審批狀況並不代表大多同樣申請難民資格的港人所面對的處境，「他們的個案不一定獲媒體關注，從而有新聞佐證，也可能會因案件內容涉及武力衝突而被質疑，或者是因戰友被捕而產生恐懼，並離開香港卻沒有具體證據。這些朋友在面對難民審批時未必能立即給予充足證據，在等待面試和結果時伴隨對未來的迷茫和焦慮。」他直言很多流亡抗爭者所面對的困難，其實並非一句「申請難民」就可以解決。

他希望自己的個案能夠使英國內政部等相關部門，更了解香港複雜的政治局勢，並盡量給申請港人一定的酌情權，在不損害難民申請的門檻準則時，確保受逼害的抗爭者能夠逗留在安全的地方。

英國 香港 內政部

上一則

新品種壁虎 現蹤2476米高山…棲息地世界最高

下一則

12港人案／李宇軒首度出庭 大批警察荷槍圍住法庭

延伸閱讀

若驅逐逾40萬無證客 恐成史上最大家庭拆散事件

若驅逐逾40萬無證客 恐成史上最大家庭拆散事件

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌
40萬臨時保護身分無證移民是否驅逐 成拜登燙手山芋

40萬臨時保護身分無證移民是否驅逐 成拜登燙手山芋
英國開始施打莫德納疫苗 外界對AZ疫苗疑慮加深

英國開始施打莫德納疫苗 外界對AZ疫苗疑慮加深

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力