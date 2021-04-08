傳《鏗鏘集》獲人權獎 港台：退出已參選獎項及不領獎

香港警方3日拘捕官方香港電台編導蔡玉玲（前中），並表示接獲市民投訴，指有人在電視節目中公開報導車主相關資料，懷疑侵犯個人隱私。（取材自臉書）

香港 電台管理層上月底要求員工不可將作品送交參加賽事，即使已參加，亦要去信主辦單位退賽。據了解，人權新聞獎主辦單位本周陸續發電郵通知得獎者，當中港台電視部公共事務組製作的《視點31》及《鏗鏘集》均獲奬，而蔡玉玲擔任編導的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」更獲紀錄片組（中文）大獎。

明報報導，港台回覆稱，港台節目的知識產權屬港台擁有，早於3月31日表示，因應「香港電台的管治及管理檢討報告」指出港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，港台現正就各方面的運作進行檢討，包括檢討提名 電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制。在這過渡期間，港台不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名及不會領取相關的獎項。

對於「消費權益新聞報道獎」會否接受港台的退賽要求，記者向主辦單位消費者委員會查詢，消委會稱暫時未有回應。

據報導，香港電台節目再有調動。據了解，原應下周一（12日）播出的一集《鏗鏘集》，是關於市民對接種新型冠狀病毒疫苗 的掙扎，一如往常由「公共事務組」製作，但港台管理層疑臨時「抽起」該集，改叫「文教及康體組」另製作一集補上。

早前關於傳媒空間的一集《鏗鏘集》，港台管理層檢視故事大綱後認為「不持平」，亦改叫文教及康體組另製作一集節目，以備原本一集不獲批時仍有「後備方案」，其後本周一沒有播出有關傳媒空間的節目，而是播出文教及康體組製作、關於視障音樂人的節目。