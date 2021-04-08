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港澳人士持居住證或有醫保 可在內地免費接種疫苗

香港新聞組／香港8日電
港澳人士持居住證或有醫保，可在內地免費接種疫苗。（取材自微博）
港澳人士持居住證或有醫保，可在內地免費接種疫苗。（取材自微博）

不少港澳人士因工作因素需留在內地，惟因各省市接種新冠疫苗的政策不同，不少人一直未能接種疫苗。

據國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布，在內地工作和生活的港澳人士，可憑港澳居民居住證或內地醫保參保憑證，免費接種新冠疫苗。

公告指出，在內地的港澳人士可在知情自願的前提下，憑公安部門製發的港澳居民居住證或內地醫保參保憑證免費接種疫苗。有關保障政策與內地居民保持一致。在內地學校工作和學習的港澳籍師生接種疫苗政策，與內地師生相同。

若港澳人士在內地接種疫苗後出現異常反應，有關救治和補償政策原則上與內地居民保持一致。

此外，文匯報報導，阿斯利康疫苗(AZ疫苗)是香港特區政府早前預購的新冠疫苗之一，但該疫苗近日接連傳出不利消息，更有指與接種者出現血栓有關。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，阿斯利康疫苗對變種病毒的保護力不足，港府毋須急於訂購。他並透露，政府正留意有無其他疫苗對變種病毒有效，以及留意第二代疫苗面世，屆時才訂購也不遲。

許樹昌昨日出席電台節目時表示，阿斯利康疫苗對一般新冠病毒有七成保護率，但針對南非變種病毒，保護率只有一成，加上可能出現血栓等問題，未必是一款非常理想的疫苗。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，若果證明事件有因果關係，香港需考慮叫停訂購計畫。

據報導，港府早前公布撥款1.5億元，為旅遊業從業員提供最多2000個為期約5個月的短期職位，讓他們協助24間社區疫苗接種中心的運作。有關計畫昨日開始接受申請，截至昨日下午4時，該計畫已接獲逾4000宗申請。

計畫擬招聘近140個疫苗接種中心主任和副主任職位，月薪3萬元至4萬元；疫苗接種中心登記員職位則有約1600個，日薪1300元，每月工作104小時至182小時。昨日截至下午4時，已有216人申請中心主任職位，平均4.5人爭一個位；305人申請副主任職位，平均3.18人爭一個位；及逾3,500人申請登記員職位，平均1.97人爭一個空缺。

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