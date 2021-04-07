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父傳三母子 出生12天男嬰確診 香港最小病例

香港新聞組／香港7日電
香港中大醫學院發現，香港3歲或以下幼兒患者中，超過四成沒病徵；圖為幼稚園小朋友。（中新社資料照片）
香港中大醫學院發現，香港3歲或以下幼兒患者中，超過四成沒病徵；圖為幼稚園小朋友。（中新社資料照片）

一名12天大的男嬰確診，成為香港最年幼的新冠患者。前日確診的電器男售貨員，其12天大的兒子、7歲女兒和31歲妻子昨日亦確診。事件引起家長熱議，不少新手爸媽在網上留言，擔心若自己染疫會連累BB；有新手媽媽更詢問若中招能否餵哺母乳等。

增7確診  2宗有變異病毒

大公報報導，香港昨新增7宗新冠病毒確診，3宗屬本地感染，為前日確診、旺角惠豐中心豐澤電器男職員的家人，即一家四口染疫，其中12日大男嬰為香港疫潮以來最小患者。4宗屬輸入，當中2宗驗出N501Y變種病毒株；另有少於10宗初步確診。

報導引述聯合醫院稱，評估風險後，若有需要時會安排母親及子女於同一病格隔離，並會支援母親在符合控疫措施下，繼續餵哺母乳。

報導指出，香港疫情至今共錄得110宗一歲及以下嬰幼兒確診個案。昨日確診的12天大男嬰，比早前「機場三跑地盤群組」的14天大男嬰更細兩日，是香港最年幼確診者。該名12天大男嬰與其7歲姊姊，分別於本月4日及5日發病，他們的31歲媽媽則無病徵。三母子昨日確診，是前日無源頭個案的32歲豐澤電器男售貨員的密切接觸者，一家人住在油塘邨華塘樓。男患者曾於傳染期，多次到訪油塘鯉魚門市場買菜。

幼兒糞便活病毒長達36天

明報報導，香港至今逾萬人感染新冠病毒，中大醫學院發現，香港3歲或以下幼兒患者中，超過四成沒病徵；另有幼童體內帶活病毒的時間較長，其中一人糞便樣本持續驗出活病毒長達36天。中大醫學院表示幼兒多是「隱形傳播者」，建議當局於社區強制檢測及日常幼兒檢測中，多採用糞便檢測，以截斷社區隱形傳播鏈。

截至3月25日，香港逾1.1萬名確診者中，有8%、即929人為18歲以下，其中超過兩成、201人為3歲或以下，而當中超過87宗、即四成患者沒病徵。中大醫學院自去年3月底起，檢測超過1.75萬個糞便樣本，找出22宗確診，陽性比率為0.13%，其中超過九成、即20人為6歲以下幼兒，另有逾七成無病徵。 

香港 檢測 中超

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