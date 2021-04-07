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香港長假市道兩樣情 餐飲業逼爆 零售業「旺丁不旺財」

香港新聞組／香港7日電
香港復活清明五天連假，大批市民選擇外出休閒活動，大型商場時代廣場人頭湧湧，但港人未敢太放任購物。（中通社）
香港復活清明五天連假，大批市民選擇外出休閒活動，大型商場時代廣場人頭湧湧，但港人未敢太放任購物。（中通社）

一連5天的復活節清明長假期昨結束，香港市區和離島人頭湧湧，但各行業市道個別發展，餐廳每日爆場，沒有提早訂座的顧客只能吃閉門羹，餐飲業每日總營業額約3.2億元(約4100萬美元)，較去年同期反彈四至五成；本地景點也逼爆，部分主題樂園暫停即場購票安排；惟「報復式」消費並未出現在所有行業，零售業「旺丁不旺財」。

文匯報報導，復活節公眾假期進入尾聲，因疫情無法外遊的港人逼爆本地旅遊景點，由於學校假期仍未完結，部分意猶未盡的市民將遊覽計畫延至今日，大人小朋友心頭好的香港迪士尼樂園表示，今日入園預約名額已全數爆滿，將暫停即場購票安排，並延長樂園開放時間至晚上8時30分。

另外，虎豹別墅亦於昨今兩日對公眾免費開放，吸引大批市民前往，昨日下午約一兩百人在場外排隊，輪候一小時才可入內。

據報導，飲食業雖然未有受惠於政府最新放寬的防疫措施，惟業界在過去幾日假期的經營狀況明顯改善，市民「報復式」吃喝。餐飲聯業協會透露，全港飲食業界在長假期間平均每日有3.2億元營業額，部分食肆要增聘臨時工人應付人手需求。

位於旺角的日式放題餐廳「大本瀛」負責人黎先生表示，市民在過去5天的長假期間「報復式」消費，「比上周末再多兩成生意，一定要預先訂枱才有位。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業在復活節長假期間的生意較預期理想，恢復至疫情前的九成水平，其間全港餐廳及酒樓平均每日有3.2億元營業額，接近前年同期的3.5億元，較去年同期反彈四、五成。

報導指出銅鑼灣及旺角等熱門購物區的商場及街道，在過去幾日的長假期雖然人頭湧湧，但疫情下香港失業率攀升至十多年來的高位，市民勒緊褲頭，未敢放任購物消費，多個商戶都反映情況是「旺丁不旺財」，寄望政府盡快落實財政預算案中提出派發電子消費券的建議，令零售業的經營環境有一線生機。

零售管理協會表示，較能受惠於長假期市民外出消費的店舖主要是銷售家居及日常用品的商戶，估計零售業整體銷售價值仍較今年2月至3月份有所改善。

香港一級歷史建築虎豹別墅4月6日、7日兩天舉辦首次公眾開放日，大批市民前往參觀。...
香港一級歷史建築虎豹別墅4月6日、7日兩天舉辦首次公眾開放日，大批市民前往參觀。(中通社)
復活節假期期間，多間食肆爆滿，門外大排長龍。圖為香港中環一商場內的餐廳顧客盈門。...
復活節假期期間，多間食肆爆滿，門外大排長龍。圖為香港中環一商場內的餐廳顧客盈門。(中通社資料照片)

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