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「香港春日美食節」失色 銷售額掉一半

香港新聞組／香港7日電
香港春日美食節6日閉幕，銷售額不足往年一半。（新華社）
香港春日美食節6日閉幕，銷售額不足往年一半。（新華社）

灣仔會展中心在一連五天的復活節長假期舉行「香港春日美食節」，昨日結束，共吸引約92萬人次入場，較上屆的135萬總入場人次，大跌逾三成。大批市民趁展商臨尾劈價清貨掃平貨，但由於不設試食環節，不少展商表示推廣效果欠佳，銷售額不足往年一半，市民亦偏忍手，避免購買高價貨品。

文匯報報導，鍾先生昨日獨自前來為全家掃貨，他表示一般展覽會到尾聲會有部分參展商劈價清貨，故他趁機「掃平貨」。他認為，雖然今次展會入場人數不及以往，但由於人流減少、入場人士可自由走動，商家態度亦較熱情，購物體驗反而更舒服。

報導指出，顧客滿載而歸，不少展商卻相當失落。Victor&Hugo Gourmet攤位負責人Hugo表示，參展多年，今年生意只有以往的四成，雖不至於虧本，但不免失望。「攤位販賣的紅酒和奶酪等產品往往需要試食才有推廣效應，無奈今次大會規定唔准試食，生意受一定影響。」

「沖繩農夫」攤位職員方先生指出，攤位銷售額僅及往年一半左右，感覺市民消費態度偏審慎，比以往「手緊」，售價1800元的骨膠原粉銷量比預期大幅減少，而平價貨品銷量還好。

「浩天行」負責人阿浩表示，其攤位主營茶葉、中藥等乾貨，但是銷路並不好，幸好他又代理一款酸辣粉杯麵，吸引不少人購買，使今次參展不至虧本。「香港人都係鍾意啲新鮮、少見到嘅嘢，外加疫情因素，比較少去外食，要預備杯麵類食物喺屋企。」

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