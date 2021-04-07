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全國團體占110席 港選委第二大勢力

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港選舉制度修訂後，選舉委員會新增第5界別，當中新設的全國性團體香港成員代表占110席，僅次於同屬第5界別的港區人大政協的190席，成為選委會第二大新勢力。屬全國政協組成單位的其中4個「人民團體」：中華全國婦女聯合會（全國婦聯）、中華全國青年聯合會（全國青聯）、中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）、中華全國工商業聯合會（全國工商聯）的港區成員，晉身第5界別呼聲最高。綜合資料顯示，各全國性團體均由中國共產黨領導，各團體港區成員均有在港成立關連組織，成員多為社會知名人士，當中不乏身兼人代、政協者，意味他們可選擇在第5界任何一個分組競逐選委議席。

明報報導，選委會新增的第5界別兩個分組界別為「港區全國人大代表和港區全國政協委員」及「有關全國性團體香港成員代表」，合共300席。有關「全國性團體香港成員代表」的詮釋，全國人大常委譚耀宗曾點名全國青聯、全國工商聯及全國婦聯等。

翻查資料，全國性團體在港並無直接從屬的組織，但各團體港區成員則有成立關連組織，例如港區婦聯代表聯誼會（港區婦聯）於2009年2月成立，其網頁顯示是由全國及29個省市、自治區的600多名港區婦聯執委、特邀代表組成，宗旨是推廣全國婦聯理念，提倡性別平等及維護婦女權益等。統計發現，港區婦聯有至少10名會員現同於全國婦聯任執委，包括何超瓊、港區人代陳曼琪、全國政協提案委員會副主任王惠貞等。

根據港區婦聯會章，現屆全國及省市級港區婦聯特邀代表自動成為會員，曾任全國及省市級港區婦聯特邀代表者可申請為會員，申請由理事會審議及決定。本報曾向陳曼琪查詢她如何晉身全國及港區婦聯，她未有回覆，但稱聽到社會有增加婦女席位的呼聲，該會表示歡迎及支持。港區婦聯會長彭徐美雲上周在公開場合表示，若有機會加入選委會，會積極參與。

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