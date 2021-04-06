我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

變種病毒攻港 學者：若流入社區 恐要打第三針才能保命

香港新聞組／香港6日電
專家強調，無論有無變種病毒，疫苗都可以減輕嚴重個案的症狀，從而保護個體。圖為一輛車身貼有「護己護人 齊打疫苗」廣告的電車進入北角春秧街。 （中新社）
專家強調，無論有無變種病毒，疫苗都可以減輕嚴重個案的症狀，從而保護個體。圖為一輛車身貼有「護己護人 齊打疫苗」廣告的電車進入北角春秧街。 （中新社）

香港本地新冠肺炎個案持續放緩，但變種病毒來勢洶洶。昨日新增的16宗確診中，8宗攜有N501Y變種病毒，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，若香港出現對疫苗具抗藥性的變種病毒傳播，巿民或要接種第三劑疫苗。

綜合大公報、明報報導，香港昨多8宗輸入個案驗出變異N501Y病毒株，累計173宗，當中71宗屬英國、20宗屬南非、5宗與巴西相似、65宗未分類及12宗未能分類。據衛生防護中心數字，上述173宗中，73及35宗分別來自菲律賓及巴基斯坦，13宗來自印度。

變種病毒雖然未攻入社區，但呼吸系統專科醫生梁子超表示，變種病毒在全球擴散，尤其是菲律賓、印度、南非等地區比例急升，根據進化論高速傳播意味變種病毒有較強的生存優勢，而且數據顯示，變種病毒對疫苗有一定的逃避能力，一旦走漏會令本地防線失守，後果不堪設想。他強調，無論有無變種病毒，疫苗都可以減輕嚴重個案的症狀，從而保護個體。

對於近日不少輸入個案患者被驗出帶有南非變種新冠病毒E484K，袁國勇警告，如果港人無廣泛接種疫苗，又全面放寬防疫措施，有機會導致1.35萬人死於新冠肺炎。

另據報導，香港連續兩日沒新冠病毒源頭不明個案後，昨日新增16宗確診中15宗屬輸入個案，唯一源頭不明的本土個案是32歲男子，在旺角惠豐中心的豐澤電器工作，傳染期內連續7日早上到鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買菜，由於近期累計3名患者到訪該街市，擔心存在隱形傳播，當局要求3月24日後逗留逾兩小時者強制檢測。

變種病毒 疫苗 香港

上一則

雲南瑞麗爆不停…時隔42天 中國再現疫情高風險地區

下一則

記錄新疆行 伊朗大使變旅遊博主

延伸閱讀

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」
美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院

佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝