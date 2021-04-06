變種病毒攻港 學者：若流入社區 恐要打第三針才能保命

專家強調，無論有無變種病毒，疫苗都可以減輕嚴重個案的症狀，從而保護個體。圖為一輛車身貼有「護己護人 齊打疫苗」廣告的電車進入北角春秧街。 （中新社）

香港 本地新冠肺炎個案持續放緩，但變種病毒 來勢洶洶。昨日新增的16宗確診中，8宗攜有N501Y變種病毒，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，若香港出現對疫苗 具抗藥性的變種病毒傳播，巿民或要接種第三劑疫苗。

綜合大公報、明報報導，香港昨多8宗輸入個案驗出變異N501Y病毒株，累計173宗，當中71宗屬英國、20宗屬南非、5宗與巴西相似、65宗未分類及12宗未能分類。據衛生防護中心數字，上述173宗中，73及35宗分別來自菲律賓及巴基斯坦，13宗來自印度。

變種病毒雖然未攻入社區，但呼吸系統專科醫生梁子超表示，變種病毒在全球擴散，尤其是菲律賓、印度、南非等地區比例急升，根據進化論高速傳播意味變種病毒有較強的生存優勢，而且數據顯示，變種病毒對疫苗有一定的逃避能力，一旦走漏會令本地防線失守，後果不堪設想。他強調，無論有無變種病毒，疫苗都可以減輕嚴重個案的症狀，從而保護個體。

對於近日不少輸入個案患者被驗出帶有南非變種新冠病毒E484K，袁國勇警告，如果港人無廣泛接種疫苗，又全面放寬防疫措施，有機會導致1.35萬人死於新冠肺炎。

另據報導，香港連續兩日沒新冠病毒源頭不明個案後，昨日新增16宗確診中15宗屬輸入個案，唯一源頭不明的本土個案是32歲男子，在旺角惠豐中心的豐澤電器工作，傳染期內連續7日早上到鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買菜，由於近期累計3名患者到訪該街市，擔心存在隱形傳播，當局要求3月24日後逗留逾兩小時者強制檢測。