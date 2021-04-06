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新選制「沒尊嚴」劉慧卿籲民主派勿參選

香港新聞組／香港6日電
民主黨前主席劉慧卿指出，候選人需取得五大界別提名「沒什麼尊嚴」，認為民主派不應參選。（取材自維基百科）
民主黨前主席劉慧卿指出，候選人需取得五大界別提名「沒什麼尊嚴」，認為民主派不應參選。（取材自維基百科）

人大修改香港選舉制度後，收窄民主派參選空間，民主黨前主席劉慧卿指出，候選人需取得五大界別提名「沒什麼尊嚴」，認為民主派不應參選；公民黨中人也稱，黨內未聞有人欲參選。

明報報導，民主黨昨舉行黨內交流會，約四、五十人出席，當中絕大部分時間集中討論修訂選舉制度後的走向。主席羅健熙表示，黨內主流意見是透過會員大會做決定，預料最遲需在9月選委會選舉後召開。

此外，立法會料將於第二季通過公職人員宣誓修例，區議員亦包括在內，報導指出，羅健熙稱會上同意宣誓，但仍待中委正式通過建議，他稱以往參選人曾簽署聲明，不認為再就同一條文宣誓有大問題，加上參選時對選民承諾是服務四年，冀繼續在崗位服務市民。

據報導，劉慧卿接受有線電視訪問時，被問到新制度下會否杯葛選舉，她明言「當然不選了，我不會參加」。她說，若參選需向選委會五大界別拜票獲提名，她作為市民期望選舉有尊嚴。而工聯會立法會議員麥美娟在劉慧卿主持的網台節目《議會內外》則多番表示，民主派應參選，強調新制度「真的不是清一色」，她亦認為議會不應只得一把聲音，否則便不夠全面。

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