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修訂選舉條例 港府力拚5月底完成三讀

記者羅印冲／香港5日電
香港政務司長張建宗（右一）在網誌說，完善選舉制度後，香港有望擺脫政治爭執的羈絆。（取材自香港政務司司長網誌）
香港政務司長張建宗（右一）在網誌說，完善選舉制度後，香港有望擺脫政治爭執的羈絆。（取材自香港政務司司長網誌）

香港政務司司長張建宗表示，完善選舉制度顯然是香港民主的進步，並非別有用心者大肆歪曲抹黑所說的「民主倒退」，重申大陸中央對於「基本法」第45條及第68條關於特首及立法會產生辦法的條文「一字不改」，最終達到普選的目標沒有改變。他表示，會全力以赴爭取在本月中提交條例草案予立法會審議，目標是5月底前完成三讀，以開展接下來大量的選舉籌備工作。

張建宗在網誌文章說，通過完善香港特區選舉制度，意義重大深遠，讓香港的政治體制立足新起點。因香港選舉制度存有漏洞，一日不堵塞，反中亂港勢力就利用漏洞進入香港治理架構，對大陸國家安全、主權、發展利益構成威脅，損害「一國兩制」。完善選舉制度後，香港有望擺脫政治爭執的羈絆，走出政治泥沼，開啟良政善治的新局面。

張建宗又說，規模擴大後的選舉委員會，涵蓋更多界別和階層代表，更能代表香港社會的整體利益。立法會增至90席，亦增強民意代表性。

他說，作為政務司司長，已聯同政府管治團隊及公務員團隊，全面展開向社會做好解說工作，他日前也主持了六場解說會，與立法會大部分議員以小組形式會面和深入解說，爭取議員支持本地立法工作，解說會將會繼續。特區政府正爭分奪秒進行香港修例工作，會全力以赴爭取在本月中提交條例草案予立法會審議，目標是5月底前完成三讀，以開展接下來大量的選舉籌備工作。

香港政務司長張建宗（圖）在網誌說，通過完善香港特區選舉制度，意義重大深遠，讓香港...
香港政務司長張建宗（圖）在網誌說，通過完善香港特區選舉制度，意義重大深遠，讓香港的政治體制立足新起點。（中通社）

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