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香港本土0確診 酒吧等4業界「接力絕食」促准復業

香港新聞組／香港5日電
香港酒吧、卡拉OK、會所及麻將館四個行業代表發起「絕食」行動，要求政府明確復業準則。（中通社）
香港酒吧、卡拉OK、會所及麻將館四個行業代表發起「絕食」行動，要求政府明確復業準則。（中通社）

香港昨日新增七宗新冠病毒確診個案，全部為輸入病例，是相隔一周後再次出現本地「零感染」個案，而初步確診個案則少於十宗，唯由於長假期檢測人數減少，假期後確診數字會否回升為未知之數。

文匯報報導，酒吧、卡拉OK、會所及麻將館四個行業，因疫情已停業至少大半年，業界哀鴻遍野。約40名行業代表昨日下午舉行四天三夜「接力絕食活動」，預計於7日絕食結束後，向立法會議員及政府遞交請願信，要求政府交代復業準則，並賠償被勒令停業的處所。酒吧業表示，業界已有40%人已打針或已預約打針，若政府開出明確復業條件，相信業界會積極配合。

報導說，行動發起人、香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，去年4月3日至昨日，酒吧業僅有24天可正常營業，230天處於停業，101天在有限制下營業。麻將館亦停業212天。

他稱，停業期間，酒吧業已錯過聖誕及兩次復活節的重要檔期，至今有逾250間酒吧結業，若政府不賠償，估計會再有約300間酒吧結業，屆時累計將有約600間酒吧在疫下結業，中環將成為重災區。

另據大公報報導，復活節長假期進入第四天，港人在新冠肺炎疫情下無法外遊，連日來蜂擁到長洲度假，塞爆島上的大街小巷，四周都是人頭湧湧，整天都是喧鬧人聲。

居民慨嘆生活飽受訪客滋擾，擔心容易傳播病毒。人潮聚集，防疫漏洞也隨處可見，有食肆接待12人一枱，街上、沙灘上除口罩打卡拍照更是司空見慣，雖然不少餐廳有張貼「安心出行」二維碼，但無人理會，防疫措施形同虛設，恐釀爆疫危機。

據報導，對於長洲被訪客迫爆、衍生播疫危機，民建聯立法會議員葛珮帆表示，有立法會議員與專家均認為，接種疫苗加上檢測證明，可作為與鄰近城市通關的條件，港人可外遊，便可避免每逢假期都湧入長洲，大家生活才能恢復正常。

香港2日開啟長達五天的復活節長假，眾多市民在中環碼頭排起長龍，準備前往長洲、梅窩...
香港2日開啟長達五天的復活節長假，眾多市民在中環碼頭排起長龍，準備前往長洲、梅窩、坪洲、南丫島等離島休閒度假。（ 中新社）

檢測 疫情 復活節

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