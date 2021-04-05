臉書個資外洩 香港近300萬戶遭殃 特首也在列

臉書個資外洩，香港特首林鄭月娥一度外洩的手提電話及與之相關的臉書帳號，亦在流出的資料上。（取材自中新網）

社交網站臉書 （facebook）有來自106個國家及地區的5.33億個帳戶資料，近日被人洩露，有關資料連結於網上公開，可任意下載。這次被洩露資料的包括近300萬個香港 用戶；早前特首林鄭月娥 一度外洩的手提電話及與之相關的臉書帳號，亦在流出的資料上。

明報報導，發現最少兩名行政會議成員、10名現任立法會議員、15名現任區議員的手提電話及臉書帳號被公開。，根據被公開的資料，多名公眾人物的手提電話及臉書帳號被流出，現任行政會議成員及立法會議員中，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯張國鈞、李慧琼、工聯會郭偉強、陸頌雄、自由黨邵家輝、熱血公民鄭松泰等；另有多名區議員，包括黃潤達、黃學禮、譚香文等。

據報導，私隱公署表示，留意到臉書用戶個人資料疑被外洩事件，已於昨日聯絡臉書香港辦事處，並已去信，將就事件展開循規審查。公署亦已提醒臉書盡快通知受影響用戶，以減低資料外洩所產生的風險。私隱專員鍾麗玲呼籲有關社交媒體用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，並指會於日內發出有關使用社交媒體及即時通訊軟件的指引資料，提醒用家如何減低相關私隱風險。

報導指出，香港資訊科技商會私隱及網路安全副主席范健文建議用戶開啟雙重認證，並應每三個月左右改一次密碼，用戶亦可轉用新的電話號碼以防被盜用。范健文又提醒，流出的資料雖然「已免費公開」，亦不應隨便下載，因檔案或涉及病毒，若裝置無做好更新，開啟文件可致中毐。