我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

臉書個資外洩 香港近300萬戶遭殃 特首也在列

香港新聞組／香港5日電
臉書個資外洩，香港特首林鄭月娥一度外洩的手提電話及與之相關的臉書帳號，亦在流出的資料上。（取材自中新網）
臉書個資外洩，香港特首林鄭月娥一度外洩的手提電話及與之相關的臉書帳號，亦在流出的資料上。（取材自中新網）

社交網站臉書（facebook）有來自106個國家及地區的5.33億個帳戶資料，近日被人洩露，有關資料連結於網上公開，可任意下載。這次被洩露資料的包括近300萬個香港用戶；早前特首林鄭月娥一度外洩的手提電話及與之相關的臉書帳號，亦在流出的資料上。

明報報導，發現最少兩名行政會議成員、10名現任立法會議員、15名現任區議員的手提電話及臉書帳號被公開。，根據被公開的資料，多名公眾人物的手提電話及臉書帳號被流出，現任行政會議成員及立法會議員中，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯張國鈞、李慧琼、工聯會郭偉強、陸頌雄、自由黨邵家輝、熱血公民鄭松泰等；另有多名區議員，包括黃潤達、黃學禮、譚香文等。

據報導，私隱公署表示，留意到臉書用戶個人資料疑被外洩事件，已於昨日聯絡臉書香港辦事處，並已去信，將就事件展開循規審查。公署亦已提醒臉書盡快通知受影響用戶，以減低資料外洩所產生的風險。私隱專員鍾麗玲呼籲有關社交媒體用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，並指會於日內發出有關使用社交媒體及即時通訊軟件的指引資料，提醒用家如何減低相關私隱風險。

報導指出，香港資訊科技商會私隱及網路安全副主席范健文建議用戶開啟雙重認證，並應每三個月左右改一次密碼，用戶亦可轉用新的電話號碼以防被盜用。范健文又提醒，流出的資料雖然「已免費公開」，亦不應隨便下載，因檔案或涉及病毒，若裝置無做好更新，開啟文件可致中毐。

臉書 香港 林鄭月娥

上一則

實名舉報舅巨額財產來源不明 長沙市紀委：已啟動調查

下一則

中國兵工集團前書記尹家緒違紀被查 軍企落馬第二人

延伸閱讀

憂成下個香港… 參議員史考特投書 籲拜登護台灣

憂成下個香港… 參議員史考特投書 籲拜登護台灣
張大千潑墨潑彩 領銜蘇富比、佳士得香港中國書畫春拍

張大千潑墨潑彩 領銜蘇富比、佳士得香港中國書畫春拍
呼籲「投空白票要罰」 港官員選制發言惹議

呼籲「投空白票要罰」 港官員選制發言惹議
5.33億臉書用戶個資被張貼曝光 查克柏格個資也外洩

5.33億臉書用戶個資被張貼曝光 查克柏格個資也外洩

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船