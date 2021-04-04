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接種率不理想…林鄭：不打疫苗 無法完全控制疫情

香港新聞組／香港4日電
香港新增兩宗新冠肺炎確診病例，包括一宗輸入和一宗本地病例。圖為香港將軍澳新都城中心二期的員工和訪客排長龍，準備接受新冠病毒檢測。( 中新社)
香港新增兩宗新冠肺炎確診病例，包括一宗輸入和一宗本地病例。圖為香港將軍澳新都城中心二期的員工和訪客排長龍，準備接受新冠病毒檢測。( 中新社)

香港特首林鄭月娥表示，現在香港COVID-19疫苗的接種率不太理想，還需要大量教育宣傳。她強調，「不打疫苗，是沒有能力完全控制疫情的」。

中國官媒新華社昨天發布近日對林鄭月娥的專訪內容。她說，3月底起，香港疫情出現趨穩態勢，特區政府的抗疫舉措取得一定成效，但任何時候都不會掉以輕心。

林鄭月娥稱，疫情剛開始時，「黑暴」（反送中抗爭）還在肆虐，一些檢疫設施受到破壞，加上經歷了嚴重的社會衝突，部分香港市民對特區政府信心也不足，「你要他打針他不打，你要他檢疫他不去」。

她說，一定要堅守「外防輸入、內防反彈」的策略，現在最重要和最有效的就是疫苗接種。

據報導，截至4月1日，香港正式啟動COVID-19疫苗接種計畫第35天，已接種的香港居民約50萬人，比例相對偏低。

林鄭月娥對此表示，積極性沒有上來，有的是因為擔心，有些傳媒的報導也產生了一些誤導，「但不打疫苗，是沒有能力完全控制疫情的」。

她強調，如果香港社會有70%的疫苗接種率，就會有群體免疫的能力，其他地方也願意和香港通關和展開人員往來。

林鄭月娥說，現在疫苗接種率還不太理想，還需要大量教育宣傳。特區政府也會不斷公布一些鼓勵接種的政策，希望更多市民接種疫苗。

據香港衛生署衛生防護中心通報，香港昨天新增兩例COVID-19確診病例，累計1萬1501宗確診。

新增個案包括一宗本地感染個案，患者為5歲男童，3月31日發病，居於將軍澳村，與其他個案有流行病學有關。另一宗輸入個案為36歲女子，從菲律賓抵港，沒有病徵。

另據香港電台報導，食物及衞生局局長陳肇始說，留意到復活節假期到處人山人海，呼籲市民緊守社交距離措施。她說萬一出現超級傳播事件，幾近「清零」的成果便會白費。

另外，美食節在會展舉行，今年禁止在場飲食，有市民感到失色，有參展商說生意大受影響。

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