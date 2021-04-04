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香港參選人資格審查 包含過往言論 沒有時限

香港新聞組／香港4日電
香港特區律政司司長鄭若驊表示，參選人過去的言論也在審查範圍內。 (中通社)
香港特區律政司司長鄭若驊表示，參選人過去的言論也在審查範圍內。 (中通社)

香港選制遭修改後，新成立針對參選人的資格審查委員會。香港律政司司長鄭若驊說，參選人過去的言論也在審查範圍內，沒有時限；且若被取消資格，參選人也不會知道理由。

中央社引述香港電台報導，鄭若驊昨天在節目中說，資格審查委員會會將懷疑違反國家安全或未能效忠特區的個案，交給維護國家安全委員會及警方國安處調查。

她強調，任何有關參選人的資料都會審查，包括其過去的言論；也不會對審查內容設定期限，例如某名參選人十年前的言論如果導致現今的行為，都會納入整體考慮。

鄭若驊並表示，按港區國安法規定，國安工作不可披露及提出訴訟，因此參選人不會知道被取消資格的理據。

據報導，出席同一節目的政制及內地事務局局長曾國衛說，一般情況，資審委認為有需要時會尋求國安委的意見，但不排除警方國安處會針對個別參選人，主動向國安委或資審委提交情報。

中國全國人大常委會3月30日表決通過修訂香港基本法附件一和二，修改香港的選舉制度，自3月31日起生效。新選舉制度下，特別行政區候選人資格審查委員會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格。

明報報導，香港特首林鄭月娥3月底曾向媒體說，資格審查委員會成員將全部由特區政府主要官員擔任，警務處國家安全處將協助審查參選人是否符合資格。

香港 林鄭月娥 中國

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