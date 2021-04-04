12港人案 李宇軒失聯多日 家人終獲音信了

「香港故事」成員李宇軒的家人透過社交平台推特表示，已與李宇軒取得聯繫 。（取自YouTube截圖）

香港 「反送中 」支持者、「香港故事」成員李宇軒上月22日返港後傳被扣押在懲教署小欖精神病治療中心。他的家人前天透過社交平台推特 表示，已與李宇軒取得聯繫，但需要時間消化訊息。

中央社報導，推特（Twitter）帳號Andy is Missing前天以英文發布推文表示，感謝各界對李宇軒案的關心，家人已收到李宇軒的音訊，但需要時間消化訊息，之後才會透露更多有關李宇軒的資訊。

據港媒立場新聞報導，上述推特帳號的經營者是李宇軒的妹妹。她先前受訪時表示，港府拒絕透露看管李宇軒的部門，並批評港府漠視事件，各部門也不斷卸責。懲教署當時則稱，不評論個案。

去年8月，李宇軒與其他11名「反送中」支持者試圖乘船偷渡台灣，途中遭廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑。

其中，李宇軒等八人被判入獄七個月，並在服刑完畢後，於上月22日移交給香港警方。

報導說，這八人中，只有李宇軒涉嫌違反港區國安法，並傳出被扣押在小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。

「神秘組」專門看守由警方轉介、須受保護的犯人，這些犯人會被單獨囚禁，任何人探訪前，都須先取得警方批准。