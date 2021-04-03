港長假泳灘、營地、樂園爆人潮 多數脫口罩 疫情恐反撲

4月2日是香港復活節長假的第一天，當晚眾多觀眾正在香港中環摩天輪下觀看露天電影，大部分人士沒有戴口罩。(中新社)

香港 新冠疫情 「清零」在望，但復活節 連清明節的5天連假昨日甫開始，人潮已迫爆郊區、墳場、主題樂園、宅度假酒店及博物館等，處處出現輪候入場的「人龍」，泳灘及露營營地也擠得插針難入，限聚令形同虛設，拜山家族大到30人，有人更聲稱不知祭祖要限聚，讓人擔心疫情反撲。

明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，知道市民防疫疲累，但如假期間多聚會、多社交、多不戴口罩聚會會增加傳播風險，目前不清楚社區有多少隱形患者，如在某些情况出現超級傳播事件，或引起新一波疫情致反彈，有關影響或在幾日後反映出來。

香港01報導，香港新冠肺炎疫情稍為放緩，公眾泳灘及游泳池2日重開，適逢復活節長假期，清水灣二灘人頭湧湧，不少家長帶小朋友嬉水玩沙迎接初夏。

泳灘雖有廣播提醒泳客要佩戴口罩，但現場大部分人均「大解放」，未有戴上口罩。有家長指戴口罩落水十分不便，「整濕會好狼狽」，上水後亦不可能立即戴上口罩，認為當局要求難以適從。

明報報導，港昨日下午天氣炎熱，天文台錄得最高氣溫30.5度，是今年以來最高紀錄。屯門黃金海岸泳灘擠滿泳客，部分人未有戴口罩。有帶同幼童到海灘遊玩的泳客稱，比想像中多人，長假期未必會再到泳灘。

政府4月2日起重開公眾泳池及泳灘，泳池人數上限為三成，泳客下水前及上水後需戴口罩。

吳先生亦一家大小到黃金海岸泳灘，他擔心人多會有感染，故有戴口罩，但「始終困得太耐，要出來輕鬆吓」。

報導指出，也有不少市民選擇到海洋公園遊玩。黃女士2日帶同6歲大女和3歲幼女入園，她表示園內人多，難保持社交距離，為了防疫會避免在園內用膳。她稱1日與女兒在馬鞍山的公園玩樂亦有很多人，3日將帶女兒到濕地公園，又稱「復活節假期就是要出來玩」。

葉女士帶同兩歲女兒入海洋公園，她稱每兩個月會帶女兒遊園一次，今特意安排下午入園，以避開人潮，又稱場內社交距離措施「一般般」，「人一多，地下劃晒線都好，大家都係貼得好埋」。