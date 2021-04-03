我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

港長假泳灘、營地、樂園爆人潮 多數脫口罩 疫情恐反撲

香港新聞組／香港3日電
4月2日是香港復活節長假的第一天，當晚眾多觀眾正在香港中環摩天輪下觀看露天電影，大部分人士沒有戴口罩。(中新社)
4月2日是香港復活節長假的第一天，當晚眾多觀眾正在香港中環摩天輪下觀看露天電影，大部分人士沒有戴口罩。(中新社)

香港新冠疫情「清零」在望，但復活節連清明節的5天連假昨日甫開始，人潮已迫爆郊區、墳場、主題樂園、宅度假酒店及博物館等，處處出現輪候入場的「人龍」，泳灘及露營營地也擠得插針難入，限聚令形同虛設，拜山家族大到30人，有人更聲稱不知祭祖要限聚，讓人擔心疫情反撲。

明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，知道市民防疫疲累，但如假期間多聚會、多社交、多不戴口罩聚會會增加傳播風險，目前不清楚社區有多少隱形患者，如在某些情况出現超級傳播事件，或引起新一波疫情致反彈，有關影響或在幾日後反映出來。

香港01報導，香港新冠肺炎疫情稍為放緩，公眾泳灘及游泳池2日重開，適逢復活節長假期，清水灣二灘人頭湧湧，不少家長帶小朋友嬉水玩沙迎接初夏。

泳灘雖有廣播提醒泳客要佩戴口罩，但現場大部分人均「大解放」，未有戴上口罩。有家長指戴口罩落水十分不便，「整濕會好狼狽」，上水後亦不可能立即戴上口罩，認為當局要求難以適從。

明報報導，港昨日下午天氣炎熱，天文台錄得最高氣溫30.5度，是今年以來最高紀錄。屯門黃金海岸泳灘擠滿泳客，部分人未有戴口罩。有帶同幼童到海灘遊玩的泳客稱，比想像中多人，長假期未必會再到泳灘。

政府4月2日起重開公眾泳池及泳灘，泳池人數上限為三成，泳客下水前及上水後需戴口罩。

吳先生亦一家大小到黃金海岸泳灘，他擔心人多會有感染，故有戴口罩，但「始終困得太耐，要出來輕鬆吓」。

報導指出，也有不少市民選擇到海洋公園遊玩。黃女士2日帶同6歲大女和3歲幼女入園，她表示園內人多，難保持社交距離，為了防疫會避免在園內用膳。她稱1日與女兒在馬鞍山的公園玩樂亦有很多人，3日將帶女兒到濕地公園，又稱「復活節假期就是要出來玩」。

葉女士帶同兩歲女兒入海洋公園，她稱每兩個月會帶女兒遊園一次，今特意安排下午入園，以避開人潮，又稱場內社交距離措施「一般般」，「人一多，地下劃晒線都好，大家都係貼得好埋」。

4月2日是香港開啟復活節長假，當天恰逢公共泳灘重新開放，眾多市民來到赤柱正灘休閒...
4月2日是香港開啟復活節長假，當天恰逢公共泳灘重新開放，眾多市民來到赤柱正灘休閒度假。(中新社)
4月2日是香港復活節長假首日，隨著新冠肺炎疫情放緩，大批市民選擇外出休閒活動，香...
4月2日是香港復活節長假首日，隨著新冠肺炎疫情放緩，大批市民選擇外出休閒活動，香港大型商場時代廣場人頭湧湧，頗為熱鬧。（中通社）

疫情 復活節 香港

上一則

傳中將與北韓高層會晤？華春瑩：「沒消息可以提供」

下一則

上合組織秘書長、20多國外交官訪新疆 中：見證無強迫勞動

延伸閱讀

夏季出遊前 應先完成疫苗接種

夏季出遊前 應先完成疫苗接種
請求防疫設備卻收到屍袋… 華州原住民縫成洋裝發聲

請求防疫設備卻收到屍袋… 華州原住民縫成洋裝發聲
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
大阪單日增616確診 實施防疫重點措施、盼取消聖火傳遞

大阪單日增616確診 實施防疫重點措施、盼取消聖火傳遞

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃