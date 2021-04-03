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西貢碼頭食肆「生意如疫前假日」澳門酒店砍價5成搶客

香港新聞組／香港3日電
香港2日開啟長達5天的復活節長假，眾多市民在中環碼頭排起長龍，準備前往長洲、梅窩、坪洲、南丫島等離島休閒度假。(中新社)
香港2日開啟長達5天的復活節長假，眾多市民在中環碼頭排起長龍，準備前往長洲、梅窩、坪洲、南丫島等離島休閒度假。(中新社)

西貢素有「香港後花園」的美譽，復活節5日連假開始，市民紛紛到郊區消遣。昨早坑口往西貢的小巴站有過百人「打蛇餅」輪候，西貢碼頭亦告「淪陷」，上午已有過百人等船往外島。有快艇船務負責人估計，顧客量比前年復活節相比多兩成，有西貢茶餐廳侍應亦稱生意有如疫情前香港仍有遊客的假日。

明報報導，昨日早上10時半，坑口往西貢的小巴站過百人排隊候車。人龍拐了3個圈再排出馬路，龍尾至對面馬路往科技大學的小巴站旁。有人排隊中途按捺不住離開，稱「一個鐘都唔知入唔入到去」。

據報導，西貢市中心內中午人流如鯽，不少露營客背著行裝等車。下午2時塔門大草地有約30個營。現場所見有幾家人帶了小孩合共9人聚在一起，疑違反限聚令。其中一名母親表示疫情期間小孩比往日少了一半時間外出玩耍。

報導指出，疫情持續影響下，至今港澳兩地通關無期，一向主要依靠港客支持的澳門酒店復活節檔期，今年房價為過去5年來低位，按年劈價5成。一般三星酒店每晚叫價低至200元，個別五星級酒店房價亦僅逾1000元水平，業界估計，倘訪澳內地旅客數字保持上升，酒店入住率料可維持在五成左右。惟當地博彩收入在內地訪客增加下，4月份的博彩收入，有望維持近期按月增長10%至15%的動力。

香港01報導，澳門博彩收入連續兩個月錄得升幅，3月份博彩收入83.06億澳門元，按年增長58%，按月則升13.6%。今年首三個月，澳門博彩收入為236.42億澳門元，按年則下跌22.5%。

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