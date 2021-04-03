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美駐港總領事史墨客批新選制 中批干預內政

香港新聞組／香港3日電
美國駐香港及澳門總領事史墨客。（取自官方香港電台）
美國駐香港及澳門總領事史墨客。（取自官方香港電台）

香港明報2日引述美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）說，經過修改的香港選舉制度本質上已被操控，是「巨大的倒退」。對此，中國外交部駐香港公署2日要求美國駐港官員認清時勢、擺正位置，立即停止干預香港事務和中國內政。

據報導，史墨客說，他留意到香港的選舉制度出現重大修改，其中參選人將以定義不清（ill-defined）的「愛國者」作為篩選。

報導引述史墨客說，未來的選舉不會得出有意義的民主結果，也「不能產生可以反映港人意願的代表」；新選舉制度本質上已被操控，不能容納不被北京接納的聲音。

他形容新制度是「巨大的倒退」，也違反中英聯合聲明的承諾。

史墨客說，「民主並不容易，亦非完美，但沒有其他替代方案可在保持權利與自由的同時，又做到繁榮及穩定。」他並強調，「愛國」不能由上而下立法規定，群眾的恐懼並非有效的管治基礎。

中國全國人民代表大會常務委員會剛通過修訂香港基本法附件一和附件一，徹底改變香港行政長官和立法會的選舉模式。

北京方面明確指出，相關修訂是要落實「愛國者治港」方針，而外界相信，在新的選舉制度下，被標籤為「反中亂港」的泛民主派人士將不能透過選舉進入管治架構。

針對史墨客的發言，中國外交部駐香港公署2日要求美國駐港官員認清時勢、擺正位置，立即停止干預香港事務和中國內政。

駐港公署發表聲明，指美駐港官員接受個別媒體採訪就香港事務「大放厥詞」，汙衊中方完善香港特區選舉制度和制定實施香港國安法的重大舉措，為「反中亂港」分子撐腰打氣，並以所謂制裁相威脅，踐踏國際法和國際關係基本準則，署方對此表示強烈譴責和堅決反對。

公署發言人聲稱，中國全國人大及其常委會完善香港選舉制度，旨在堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實「愛國者治港」原則，此舉合憲、合法、合情、合理。

發言人強調，香港是法治社會，任何人不得凌駕於法律之上，而香港國安法撥亂反正、正本清源，重點打擊嚴重危害國家安全的一小撮「反中亂港」分子，保護絕大多數香港居民依法享有的權利自由。

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