黎智英等7人遭判非法集結罪 16日判刑

被稱為香港「民主之父」的82歲資深大律師李柱銘（前左），以及民主黨前主席何俊仁（前右），1日被判非法集結罪。（路透）

香港反送中 運動中的「818維園流水式集會」，壹傳媒集團創辦人黎智英 等人被控組織及參與未經批准集結罪，黎智英等七人昨天經審訊後裁定兩個罪名成立，案件將在16日聽取律師求情及判刑。對此，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，這正是北京侵蝕香港自由，以及不履行中英聯合聲明義務的又一例證。

七名被裁定罪成的被告除黎智英，另外六人都是民主派立法會前議員，包括李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。同案另外兩名被告梁耀忠及區諾軒，早前已分別承認一項及兩項控罪。七人中黎智英和梁國雄因涉及國安法罪行被繼續羈押，其餘被告獲准保釋。

2019年8月18日，香港民陣發起集會，抗議港府鎮壓反送中運動及港警的暴力行為。發起者原計畫集會後由維多利亞公園遊行到中環，被香港警方發出反對通知書，於是集會採「流水式集會」形式。當天有逾百萬人參加，壹傳媒集團創辦人黎智英及八名民主派人士參加，會後有民眾走向金鐘、中環等地，到凌晨散去，整個行動和平進行。

2020年4月18日，香港警方港島總區重案組展開拘捕行動，拘捕黎智英及李柱銘等多名立法會前議員，而社民連吳文遠及黃浩銘，民間人權陣線的陳皓桓及支聯會蔡耀昌亦被捕，全部被落案起訴涉嫌組織及參與未經批准的集結，及公告未經批准的遊行等控罪。

黎智英等七人的案件這次經20天審訊後，法官胡雅文昨在西九龍裁判法院裁決各被告罪成，案件押後至16日宣判，押後期間各人不准離港，及須交出所有旅遊證件。

黎智英仍以國安重犯的規格，被腰鎖鐵鏈、數人圍押。有民主派人士在法院外聲援，高舉「抗議政治檢控」的標語，又高叫反送中運動的口號。

李卓人聽取裁決後，在庭內高舉反送中的「五一」手勢，又高呼「和平集會無罪」的口號，他步出庭外後表示，對香港法庭將所有憲法權利放到一旁感到失望，認為港人有遊行的權利，如果這次被判監，是他一生榮耀及驕傲，他會與港人一齊同行。

獲准保釋的何秀蘭在庭外表示，案件關乎港人的言論及表達自由，相信未來自由愈來愈萎縮，但以香港人的彈性，一定找到將香港變得更好的方法。