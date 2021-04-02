疫情拖累…IT公司老闆財困 殺妻傷兒後自刎 愛犬也遭殃

一名經營IT公司的中年男子，近半年公司陷入財困，他1日在紅磡黃埔花園家中，先殺害愛犬，再用刀斬死妻子，兩名兒子制止時同告受傷，最終疑犯自刎死亡。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠肺炎疫情 造成經濟不景氣，衰退寒風由基層打工仔颳至中產階層。一名經營IT公司的中年男子，疑受疫情拖累，近半年公司陷入財困，他昨晨在紅磡黃埔花園家中，先殺害飼養的狗隻，再用刀斬死正熟睡的妻子，兩名兒子制止時同告受傷，最終疑犯自刎死亡，警方列作謀殺及凶殺案跟進。

大公報報導，現場為黃埔花園青樺苑五座一個單位，住有姓余（49歲）男戶主，其同姓余（48歲）妻子、18歲長子及15歲幼子。據了解，男戶主於2008年開始與兩名股東合資在荔枝角經營一間電腦網路公司，從事資訊科技服務生意，他占有九成股份，其妻子為家庭主婦，長子就讀大學一年級，幼子讀中一。

一家四口於2016年租住上址單位，據悉，男戶主近日向其他股東透露，受到新冠肺炎疫情拖累，近半年公司生意大跌，近月欠缺現金周轉，艱苦經營，但他不願多年心血付諸流水，公司至今只能苦苦支撐。

據報導，消息稱，事發昨晨8時39分，姓余男戶主在家中突然情緒激動，取出一把約八吋長陶瓷刀，先在廚房殺死其飼養的狗隻，繼而走到房間，向正在熟睡妻子狂斬至少四刀，包括頸部及胸部，妻子浴血昏迷倒卧床上。家中兩名兒子發現後大驚，父親繼而持刀向長子施襲，兒子果斷把刀搶過來及扔在地上，幼子則為母親進行急救，長子見父親走入廚房，欲上前關門時，父親再取出兩把陶瓷刀指向他頸部，長子為免父親再襲擊家人，遂將廚房關上，並用物件堵塞，同時報警。

報導說，大批警員持盾牌到場，入屋後打開廚房門，見疑犯以刀自刎，重傷昏迷，滿地鮮血，救護員把同受傷的一家四口送往伊利沙伯醫院救治，女戶主延至9時11分證實不治，5分鐘後，男戶主亦宣告搶救無效死亡，兩兄弟經敷治後情況穩定，警方封鎖涉事單位調查，在廚房門邊發現一具疑遭殺害的狗屍，事後由愛護動物協會人員到場把狗屍檢走處理。

九龍城刑事總督察黃世君表示，涉案家庭並無家暴 紀錄，亦無社署求助個案，現場並無檢獲遺書，檢獲三把長約35厘米的陶瓷刀，其中一把相信是凶刀已經斷開。警方把案件列作「謀殺及自殺案」處理，法醫稍後將驗屍證實其死因。警方初步懷疑有人因公司財困欲與家人同歸於盡。