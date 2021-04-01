香港電台續「地震」 禁止節目參賽 已參賽作品須退賽

香港電台31日通知員工即日起不可參加本地及海外一切賽事，即使已參賽，也要退賽。(路透)

自香港 廣播處長李百全3月初上任後，接連整治官方香港電台的節目，早前多個節目遭抽起，港台3月31日再收到管理層通知，要求各製作部門暫停將作品送交參賽。針對已參賽的作品，要去信主辦單位要求退賽。港台節目製作人員工會質疑，檢討參賽機制不一定要停止參賽。香港記者協會對港台此舉表示極度遺憾，認為「不合常理」。

美國 之音報導，據了解，港台要求退出的賽事包括香港本地的消費權益新聞獎、國際的美國國際電影及電視節等。

•2主辦團體拒退賽要求

另據明報報導，港台昨日通知員工即日起不可參加本地及海外一切賽事，即使已參賽，亦要退賽。助理廣播處長區麗雅為今年紐約節廣播大獎的評審之一。港台管理層昨向員工稱因要「檢視機制」，檢討各方面運作，故過渡期間不參賽及退賽。至於過渡期為期多久，港台稱無補充。有兩個比賽主辦單位表示不接受港台退賽。

據報導，港台節目製作人員工會質疑，檢討參賽機制不一定要停止參賽，甚至退賽，有員工打趣說「是否擔心港台獲獎？」有提交參賽作品的員工說，港台過去屬不少頒獎禮的「大贏家」，現不准員工參賽打擊員工士氣和侮辱員工，今次做法與以往多年來公司文化背道而馳，「管理層如果為港台好，點會唔想公司節目獲表揚？」

報導說，「人權新聞獎」臉書專頁表示，廣播處長李百全曾聯絡要求抽起港台參賽作品，惟因已進入評審階段，參賽作品只可由參賽者申請退賽，故不接受港台退賽要求；主辦單位稱評分已完成，且已有賽果，下周陸續通知得獎者，現不接受退賽。亞洲出版業協會（SOPA）回覆稱收到李百全代表要求港台所有作品退賽，但作品正在評審，現不可能退賽。

報導稱，記協發聲明，對港台管理層的做法表示極度遺憾。記協主席楊健興質疑港台是否有權代員工退賽，而港台多年來參賽，獎項是對記者及機構的肯定，機構理應鼓勵員工參賽以獲社會認同，今次做法「不合常理」及抹殺員工努力，對編採人員不公平，連同港台近期多次抽起節目，無疑打擊員工士氣。

•節目稱台灣 為國家 港府發勸諭

港台2020年3月製播的電視節目「台灣故事II」，因為稱台灣為國家而遭民眾投訴。港府日前指投訴成立，向港台發出「勸諭」。