美國務卿布林肯 認定香港不再高度自治

美國國務卿布林肯31日發布香港政策報告，批中國政府持續破壞自治。（取材自布林肯推特）

繼本月更新香港 自治報告後，美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）昨發布聲明向國會遞交香港政策法案報告，稱中國 政府通過、港府實施的國安法嚴重侵害港人的權利與自由，「我向國會確認，香港不再擁有高度自治，不足以享有美國自1997年7月前依法所給予香港的待遇。」

中國全國人大常委會前天通過修改香港選制，未來無論是特首、特首選舉委員會和立法會候選人，都要經過資格審查；且縮減立法會的直選席次，衝擊泛民派空間。

布林肯在推特發文，呼籲中國政府改弦易轍，落實其國際義務與承諾。

布林肯說，過去一年來，中國和香港政府採取許多行動破壞應許給香港的高度自治、自由和民主機構。布林肯說，正如3月16日發布更新的香港自治法報告，列出24名破壞香港自治的中港官員，美國會讓相關人士為此承擔後果。

布林肯表示，美國持續呼籲中國遵守國際義務與承諾，停止其對香港民主機構、自治和法治的消滅，立即釋放且取消所有受不公正拘留的個人，尊重所有港民的人權。

•港府強烈反對美人權報告

香港新聞組／香港1日電

香港01報導，美國國務院發表2020年度人權報告，批評中國政府打壓香港民主進程。港府昨天下午發表回應，強烈反對人權報告之中涉及香港的評論。

報告質疑中國是否仍然貫徹落實「一國兩制」，港府發言人指這是完全沒有根據的指控，強調貫徹落實「一國兩制」方針切合香港市民的利益，滿足維持香港繁榮穩定的需要，以及符合國家的根本利益，又表示中央政府一再表明會堅定不移地落實「一國兩制」政策。

至於有關國安法的部份，港府發言人表示強烈反對報告中「抹黑國安法」的評論，又指制定具有域外效力的國家安全法律亦完全符合國際慣例，批評報告「因政治目的而詆毀香港國安法，明顯是採取雙重標準的虛偽行為」。

修例風波至今大批泛民人士被檢控，報告亦提出了質疑。港府強調，所有檢控決定均是根據所有可接納的證據、適用法律和《檢控守則》進行客觀分析後而作出，不涉及任何政治考慮。