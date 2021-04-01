香港實施新選制 中央、港府操控43%票數

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中國人大常委會通過修訂基本法附件一、二，香港 負責選出特首的1500人選委會將成各級選舉重鎮。中央、港府掌握近半選委的產生，多達651席（約43%），其他界別分組如基層社團、同鄉社團等，中央有很大影響力。學者稱在新制度下，中央操控票數增、民主派更難找人參選，料屆時「千多人（選委）都會看中央頭」。

明報報導，選委會有5個界別，新組成下，可預計約419席為中央可直接、間接控制，當中包括新增的第五界別，即300席港區人大政協、全國性團體香港成員代表。即使是以往民主派「票倉」的專業界別，新制下除了改為團體票，亦有部分席位是由中方組織提名 產生。

據報導，至於港府可影響的選委，估計至少占232席，包括工程界、社會福利界等，這些法定機構的成員多數由特首或官員委任。當中以民政事務局能影響的選委席位最多，達156席。

報導稱，即使並非由中央、港府掌握產生方法，在第三界別新增的基層社團、同鄉社團中，亦可預視中央將甚具影響力，以香港江蘇社團總會為例，其會長為全國政協常委唐英年。

報導指出，中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，中央目前手持票數，由特首林鄭月娥 當選的777票再加數百票，亦相信民主派難找專業人士競逐選委，相信屆時選委會「千多人都會看中央頭」。

另據香港01報導，林鄭在星島日報、經濟日報、明報、信報等15份報章刊登頭版廣告，費用約280萬港元（約36.1萬美元）。她指與特區政府管治團隊堅定支持人大常委會通過新修訂的基本法附件一和附件二，完善香港特區選舉制度，建立一套符合「一國兩制」制度體系、符合香港實際情況、落實「愛國者治港」的政治體制。