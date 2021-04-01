北京改香港選制 分析：港地產商難再「造王」

中國人大敲定修改香港選制，美媒引述專家說，以往或可左右特首選舉的香港地產商，影響力已立即被沖淡。圖為香港長和集團高級顧問李嘉誠 。（中新社資料照片）

中國 當局近日正式敲定修改香港 選制，對此，美媒引述專家說，以往或可左右特首選舉的香港地產商，影響力已立即被沖淡；北京 日後無須與香港商界結盟，也可在港為所欲為。

13屆中國全國人大常委會第27次會議前天表決通過修訂香港基本法附件一及附件二，前者訂定行政長官（特首）產生辦法，美國自由亞洲電台分析說，重中之重在於改變選委會的組成，由1200人增至1500人、由4個界別增至5個界別，每個界別各占300人，並大量加入「愛國愛港團體」。

報導說，香港特首選舉過去雖被喻為「小圈子」選舉，但主要地產商的地位仍舉足輕重，可直接或間接左右工商、金融和部分專業領域的選舉委員，足以成為「造王者」。以往北京要推薦人選，必定要先考慮「造王者」的態度。

在2016年12月的選委會選舉前，特首選委之一、香港地產商李嘉誠曾表示，希望新任特首為香港帶來希望。香港當時剛經歷2014年的「佔中」運動，港人普遍對時任特首梁振英心存不滿。梁振英不久後就以家庭因素為由宣布不尋求連任，但外界盛傳真正原因是他未能獲得地產商的支持。

2017年的特首選舉中，李嘉誠也未表態支持當選現任特首的林鄭月娥。有親中的智庫去年撰文，其中擔心李嘉誠聯合其他北京無法操控的選委，發揮政治能量，左右明年的特首選舉。

自由亞洲電台引述香港時事評論員林和立表示，北京在最新訂立的選委會結構中，大量加入可由香港中聯辦直接控制的組別，商界對特首選舉的影響力將隨之大減。

他說：「工商金融界有300人，但因為全部選委人數增加，所以他們的影響也沖淡了。也包括某些可能是代表商界的專業界人士，議席比例也被沖淡了」。

林和立表示，1970年代，香港的工商界由英資集團支配，之後發展成由李嘉誠為代表的香港財團操控；但現在的香港已變成由中國企業支配，以李嘉誠為首的傳統工商界代表對包括選特首的影響力也相對降低。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，北京的目的是增加安全係數，將選舉制度的主體放在選委會，同時減低對香港地產商的依賴，日後也不用和香港工商界結盟，也可以做他想做的事。