我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

香港加強國民教育 通識科改名公民科

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港當局計畫以「公民與社會發展科」取代中學現行的「通識教育科」，並強調這是優化相關科目。但外界普遍認為，這是要強化對中學生的「國民教育」。

課程發展議會與香港考試及評核局公開考試委員會昨天公布高中科目的「優化方案」，並將向香港教育局提出建議。

相關優化方案涉及中國語文、英國語文、數學及通識教育科，前三者只是精簡或整合部分課題，但「通識教育科」則改名「公民與社會發展科」。

改名後的「公民與社會發展科」以香港、中國和當代世界三個主題為核心內容，屬於必修必考科，並將為學生提供前往中國大陸學習的機會。

對於當局修改通識科，外界普遍相信與「反送中」運動有關。這場運動前年中爆發後，有大批大學和中學生參與，他們在運動中展現了極強烈的「反中」甚至「港獨」情緒。

在運動仍在進行期間，當時已有親政府黨派認為這是通識科「惹的禍」，呼籲當局修改通識科，以強化學生的愛國教育。

而北京中央也相當關注有關問題，一直強調必須做好對香港學生的「國民教育」。

目前香港中學實施的「通識教育科」一般是教授學生常識，內容以時事新聞為主，初中為選修，高中為必修必考。

教育局 香港 中國

上一則

美國務卿布林肯 認定香港不再高度自治

下一則

香港實施新選制 中央、港府操控43%票數

延伸閱讀

鍾南山:中國或二次爆發疫情 籲民眾盡快接種疫苗

鍾南山:中國或二次爆發疫情 籲民眾盡快接種疫苗
布林肯再發香港政策法報告 認定香港不再高度自治

布林肯再發香港政策法報告 認定香港不再高度自治
馬英九出境管制520解禁 登陸免核准 返台須申報

馬英九出境管制520解禁 登陸免核准 返台須申報
「風再起時」政治不正確？香港國際電影節首映喊卡

「風再起時」政治不正確？香港國際電影節首映喊卡

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫