京改港選制 道道門檻 泛民參選被套緊箍咒

香港2016年立法會選舉，民主派得到325席。圖為當年選務人員在計票中心清點票數。（美聯社資料照片）

中國 全國人大常委會昨通過修訂香港 基本法附件一和二，觀察人士認為，經過修改的香港特首和立法會產生辦法，成為泛民主派今後參選的緊箍咒。

相關人士指出，北京 方面修改選制前，儘管特首和立法會並未完全實行一人一票選舉，但泛民在選舉上仍然占有優勢。不過，隨著中國全國人民代表大會常務委員會通過修訂香港基本法一和二，泛民的「35+」目標不但難以達到，恐怕今後連參選也有問題。

外界普遍指出，為了落實「愛國者治港」方針，北京這次改變香港選舉制度的做法十分徹底，為泛民參選設下層層限制。

首先，在大前提下，無論是特首、特首選舉委員會（選委會）和立法會候選人都要經由新成立的候選人資格審查委員會（資審會）負責審查並確認。即使候選人被褫奪參選資格，也無從上訴，因為資審會由中國全國人大設定，香港地方法院無權推翻。

資審會勢必成為泛民候選人的第一道門檻。即使泛民候選人通過這道門檻，新修訂的基本法附件二也肯定會限制泛民的當選人數。

據媒體報導，去年中，立法會選舉新登記選民增加數萬人，且多為年輕人，而新登記的界別團體也不少，十分有利於泛民陣營在地方直選和功能組別取得更多議席。

不過，無論立法會是否如期在今年底舉行，新修訂的附件二規定，各界別的團體和企業須獲得其所在界別相應資格後持續運作3年以上方可成為該界別選民。

這等於變相讓泛民支持者新登記的功能界別團體無法投票。這是泛民在功能組別選舉遇到的第二道門檻。

再者，立法會議席泛民有優勢的地方分區直選人數大幅減少了15席，由區議員互選代表參加的大選區5席取消了。相反地，新增的40席來自選委會，而這被視為北京方面的「勢力範圍」。

據公布，選委會委員由5個界別人士組成，分析人士說，泛民除了在基層、勞工和宗教等界別尚有空間，其他界別恐怕難有突出表現。這是泛民欲透過參選而進入香港管治架構的第三道門檻。

有評論指出，客觀上，有意繼續參選的泛民要突破這些門檻，唯一方向是考慮應否以「愛國者」身分參選，或是成為北京口中所說的「忠誠反對派」。