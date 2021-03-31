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中國人大全票通過香港選制 增國安資格審查

香港特派員李春／香港31日電

中國全國人大常委會昨全票通過修訂香港基本法附件一及附件二，改變香港特首產生辦法和立法會選制和表決程序，其核心內容在於新增國安資格審查、參選人提名、間接選舉議席擴大和直接選舉議席縮小。國家主席習近平隨後分別簽署主席令公布，今日生效。

港府接令加速展開本地立法，香港特首林鄭月娥和中國駐港中聯辦，昨已分別與建制派會面，發出動員令。林鄭除表態支持，還稱將以新制於9月產生新的選舉委員會、12月選出新一屆立法會，明年3月產生新一任特首。

新的選舉辦法列明，特首和立法會議員候選人都要過審查和提名兩關。資格審查委員會根據國家安全委員會的審查意見書，就立法會議員候選人資格確認作出的決定，不得提起訴訟。

其具體運作，是由香港警方國安處審核參選人資格，再交給國家安全委員會，再交予候選人資格審查委員會。這被解釋為國安委和警方對國家安全方面較熟悉，可全面評估參選人是否合乎擁護基本法和效忠特區等要求。

與之同時，參選立法會議員除了候選人資格審查委員會確認關，還要過一道提名關，即取得選舉委員會提名，需在選委會5個界別中，每個界別取得2至4張支持票，合計最少10票。

立法會選制改變的另兩大內容，一是大幅增加議席、二是大幅增加選委會產生的議席。議席由70席擴大至90席，其中40席經選舉委員會產生，30席功能組別，地區直選縮減到20席。立法會表決程序也有改變，未來港府法案在立法會獲在席過半票數即通過。

至於被強化的選舉委員會，擴充至1500人，4大界別改為5大界別，新增的第5界別是「港區人大代表、政協委員和全國性團體香港成員代表」界。

民主黨主席羅健熙批評，修訂後的選制大幅削減民主派參選的空間，無助解決香港的深層次矛盾。新設的資格審查委員會由特區主要官員組成，是行政機關審查立法機關，並不適當，加上警方的國安處協助審核，是令人震驚的做法。

•DQ原因不公開 料特首不參與資審委

香港新聞組／香港31日電

明報報導，新選舉制度將設候選人資格審查委員會。資審委將根據國安委的審查意見書，決定是否取消候選人資格，意見書不會公開，資審委所作的決定不受司法覆核挑戰。由於國安委的工作信息不公開，候選人若被資審委DQ將不會知道原因，林太昨無回應候選人在被審查過程中能否答辯。港府消息人士預料特首不會參與資審委。                                

香港 提名 中國

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