北京收權 巨變後3變…香港不再是政制特區

全國人大常委會昨通過香港基本法附件一和二的修訂案，北京加強對香港的全面管治權。圖為港府在香港街頭設置的修改選制宣傳看板。（美聯社）

北京 出手改變香港 選制，其核心內容有的如早前放風般，如立法會議席的「四三二」分割；有的則出乎意料如參選人的國安審查機制。不過，在北京政體和香港政制下，這些改變已無討論空間，可關心的反而是大變後的三變。

•選制大變 強調北京權威

首先一變，是口風之變。今次香港選制大變，之前戴上「完善」的帽子，即在原有架構上作點修改，沒有推倒重來的意思。但在人大決定通過後，特首和立法會議員從參選前的提名、資格審查、法案表決程序，都有新設計，這當然是結構性的改變。

當局口風之變有三方面，一是強調人大的權威不容質疑，香港須全面執行，修改本地法律時不能耍花樣；二是強調「愛國者治港」，是要「香港政權機關和治理機構掌握在愛國愛港的人手中」；第三是強調變的來因和成果，即「徹底消除外部勢力策動『顏色革命』的風險」，所有改變也是為此。

•基本法普選規定 遭架空

再一變，是路徑之變。有消息說，在選制變了後，有關當局會另就香港政制改革方式作說明，主要是告訴香港人「普選有望」。香港人自回歸五年後開始爭取「雙普選」，直到反送中 提出「五大訴求」之一仍是「雙普選」。這次改制，再怎麼說也脫不了縮小直接選舉的回頭動作。

但要注意到，人大修改的是香港基本法兩個附件，沒敢去修改基本法本身，基本法第45條和68條有關特首和立法會選舉，規定了最終以普選產生，這一目標也沒動。但目標就是遠景，未來如何推動政制改革，按人大法工委副主任張勇的最新說法，不會有「政制發展五步曲」，即未來只由人大常委會行使修改權，這是今次選制大變後的路徑大變，香港不再是政制特區。

第三變，是憂心之變。中共當局過去對香港的憂心，是怕香港有「外國勢力」、特別怕「顏色革命」。這次選制大變，外人插不上嘴，港人插不進腳，擔心的就變成自己人了。

•港成一言堂 內控恐失靈

配合選制大改，早前有一場「忠誠廢物」與「廢柴學者」之爭，看上去是內地新一代護法學者與香港傳統左派打嘴仗，內地護法學者擔心建制派壯大及沒有對手後，露出廢物的底色，傳統左派為保來之不易的江山，痛斥新護為廢柴。

這其實不是一場鬧劇，而是北京的新憂。北京老護法學者饒戈平近日指出，港區國安法和選制大改，在香港掀起政治颶風，香港政治版圖正呈現出更有利於愛國愛港力量的調整組合，在政治風向一邊倒情勢下，有必要保持清醒理性頭腦，避免矯枉過正、過猶不及。

何謂過猶不及，饒戈平話說到一半，但其意思當是提醒中南海，香港選制結構性修改，關係到香港民主政制的成敗，涉及各個階層利益調整，必然會經歷多番博弈，難免觸發新的社會波動。這算是一種新憂吧。