關卡重重 香港特首林鄭：完善 學者：政制突然死亡

林鄭月娥表示，她和特區政府堅定支持人大常委會有關基本法附件一、二修訂。（中新社）

人大常委會昨通過修訂香港 基本法附件一、二，提高特首和立法會參選門檻。在參選人簽擁護基本法、效忠特區的確認書之上，新增至少三重關卡。

明報報導，由1500人組成的選委會，當中選委在立法會選舉中最多可「一人42票」；另邊廂，取消「超區」議席令逾400萬選民由「一人兩票」變回一票，特首林鄭月娥形容此次「完善」整套選舉制度是「徹底進步」。學者斥是次改變選舉制度「荒謬」，稱香港政制「不僅沒有循序漸進，是突然死亡」。

•區會議席全取消 個人票大減

據報導，民主黨 主席羅健熙批評，政改大幅收窄民主派參政空間，立法會直選議席由35席減至20席，占總議席比例降至約22%，較九七回歸時更保守，無助將民意帶入制度，亦與基本法訂明的「循序漸進」達至普選的原則背道而馳。至於會否參選，他稱民主黨需再商討，承認政改影響參選意欲。

報導稱，除提名 和選舉特首外，市民日後參選立法會也須取得選委會五大界別提名方能入閘；特首候選人修改後除要獲1/8提名，更要分別取得五大界別各至少15個選委提名；選委會以個人票選出的席位大減。原本區議會於選委會占117席、立法會6個區議會相關議席，全被取消。

•林鄭：不信人大「封殺」民主派

報導說，林鄭說，此次是建立一套符合「一國兩制」的憲制秩序、符合香港實際情況、落實「愛國者治港」的政治體制，讓一國兩制回到正軌。她說資審委不是新事物，以確保參選進入政治體制的都是愛國者，具「把關角色」。林鄭認為，要候選人取選委提名的要求不高，冀候選人得到均衡支持；現在、將來都有民主派是愛國者，不會因為民主就不愛國，否則對民主派不公道，她不相信人大政協會以「封殺式」對待想取得提名的民主派。

報導指出，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，中央此次改選舉制度，除立法會有9功能界別仍有個人票產生之外，其他各領域「都收到最盡」限制參選，形容是中央「安全係數」最高的方案。港大政治與公共行政學系教授陳祖為斥事件「荒謬」，指中央撕破高度自治承諾，政制「連循序漸退也說不上，是突然死亡」。