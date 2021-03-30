中宣部下令？ 香港不播奧斯卡頒獎禮 52年來頭一遭

「反送中」運動紀錄片「Do Not Split」（不割席）今年入選奧斯卡最佳紀錄短片。（取材自臉書）

第93屆奧斯卡 金像獎頒獎禮將於4月26日舉行，以往香港 一直由英文頻道TVB明珠台轉播。據The Standard報導，香港無線電視（TVB）不再轉播奧斯卡頒獎禮，為開台52年以來首次，其他電視台也未獲轉播權，意味香港今年沒有轉播奧斯卡。

信報財經報導，無線電視回覆傳媒查詢時證實沒有2021年奧斯卡金像獎之播映權，指「決定不繼續商討有關今年的播映權是純商業考慮」。

據港媒報導，其他頻道沒有洽購頒獎典禮的播映權，所以今年極有可能香港地區沒有奧斯卡頒獎的轉播。

據悉，為了避免延伸出過多的政治問題，中國中宣部已下達指令，要各家媒體低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮的相關內容，並且取消頒獎典禮的實況轉播。

會出現如此巨大的變化，外界推測可能和由挪威導演 Anders Hammer執導的「反送中」運動紀錄片「Do Not Split」（不割席）入圍奧斯卡最佳紀錄短片，以及被看好會獲得奧斯卡最佳導演獎的「無依之地」趙婷，曾在接受外國媒體訪問時表示中國充滿謊言，還稱現在美國才是她的家等等，被指「辱華」有關，該片也已經在內地撤下檔期，傳內地今年也不會直播奧斯卡頒獎典禮。

諷刺的是，代表香港的影片「少年的你」殺進最佳國際電影入圍名單，但香港與內地都將不直播今年的奧斯卡頒獎典禮。

無線電視自1969年開台起，52年來均會在明珠台轉播奧斯卡金像獎頒獎禮，而去年頒獎典禮雖於香港時間早上9時開始，但明珠台早於清晨5時半已開始直播，並於晚上再重播一次。