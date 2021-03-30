斷開愛迪達 陳奕迅遭爆要賠774萬美元違約金

陳奕迅曾與adidas推出一系列的聯名款商品。 （圖：adidas提供）

上周因H&M、Nike、Adidas等品牌抵制新疆 棉花聲明流出，惹怒內地官方與網友，風波更擴及至眾多跨國品牌，隨後陳奕迅發聲明「力挺新疆棉」，並火速斷開由他擔任代言人的adidas。未料近日陸網卻開始瘋傳他單方面解約的這個行動，可能要支付高達6000萬（港幣，下同，約774.4萬美元）的賠償金。

陳奕迅與adidas雙方已經合作超過10年，他更擁有全球代言人的身分，與該品牌也多次推出聯名款商品，合作程度非常深。根據微博「吃瓜鹅天天爆料」指稱，陳奕迅「單方面向品牌解約」放棄的不只是adidas品牌代言人身份，其他的商務合作也會受到影響，至少要面臨6000萬的天價違約金。

文中也提到，陳奕迅近期因為疫情 關係，演唱會巡演已經停擺許久，本就收入銳減，之前他受訪時曾提到，自己已很久沒收入；而近日也被媒體拍到一個人坐在車上發呆良久。現在又少了adidas的代言費，收入勢必會受到影響，讓陸網大嘆「他的近況不會太好」。

鏡週刊報導，陳奕迅從2011年起就代言與Adidas，不論在公開場合或是自己的演唱會，身上都是Adidas，但如今因新疆棉事件發酵，他可能得面對昔日愛牌的高額違約金求償。早先有內地律師指出，解約的藝人可以依中國 《民法典》「不得濫用民事權利損害國家利益」法條來解約，且不必因此承擔賠償責任。

若陳奕迅需面對求償，可能是因為他的合約為「全球代言人」而非「中國代言人」，因而得面臨不同的狀況。而雖然陳奕迅切割了Adidas，不過他太太徐濠縈的Instagram上仍有許多與Nike相關的照片。